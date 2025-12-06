Хороскоп: Овенът проявява търпение, Девите да бъдат щедри

Овен

Денят е спокоен. Търпението е в основата на успеха. Ако оставите нещата да се случват сами, няма да съжалявате. Не притискайте нито колегите, нито близките си! Не се опитвайте да ги променяте! Ако се разболеете днес, е важно да се лекува първо душата. Болестта е на енергийно ниво.

Телец

Предстоят ви важни срещи днес. Ако човекът, който обичате, е решил да ви запознае с родителите си, ще спечелите повече, ако бъдете такива, каквито сте, вместо да се правите на скромни. Не играйте роли! Бъдете себе си!

Близнаци

Най-добрата тактика за днес е да избягвате интриги и спорове. Не се самосъжалявайте, ако нещо се обърка, а се захващайте бързо за работа, за да си поправите грешката! Ролята на учител днес не ви отива. Не се дръжте с приятелите и с хората, които обичате, като деца! Не се опитвайте да ги превъзпитате!

Рак

Възползвайте се от способността да убеждавате! Може да получите подкрепа от влиятелни хора. Върви ви и с парите. Развържете кесията си, днес ви е ден за харчене, но не купувайте електроника или електрически уреди!

Лъв

Не се размотавайте, а действайте! Успехът ще е налице, ако вложите повече усилия. В отношенията ви с противоположния пол времето е благоприятно за изясняване на недоразуменията и за преодоляване на различията. Не яжте люто, горещо и не пийте алкохол!

Дева

Вълните на живота ви носят във вярната посока. Бъдете щедри и не отказвайте помощ, но бъдете внимателни, когато се занимавате с хора от противоположния пол! Не е изключено и да се върне влечението към хора, с които съдбата ви е разделила.

Везни

Не планирайте важни срещи и не се захващайте със значими неща, защото може неочаквано да изникнат непреодолими препятствия пред вас! За любов не ви е ден. Ако чувствате вина, поискайте прошка! Не изяснявайте обаче отношенията си, защото съвсем ще ги объркате!

Скорпион

Не се страхувайте да експериментирате! Дори да сгрешите, няма да има сериозни последици за това. В този ден обаче мъжете, които се увличат по хазарта, да внимават! Не залагайте пари! Опитайте се да пестите! Най-уязвим е гръбначният стълб.

Стрелец

Отношенията с близките ви може да се влошат. Внимавайте, нужни са компромиси! Обмислете внимателно всичко, преди да предприемете някакви действия, защото има риск да загубите не само пари, но и уважението на хората, на които държите!

Козирог

Потърсете причината, ако погледът ви е насочен към бъдещето, а това, което ви се случва днес, ви „връща“ в спомените! Може да се окаже, че не сте си взели поука от грешките и плановете ви са неосъществими.

Водолей

Денят е чудесен. Правете планове и предлагайте смели идеи! От любимия човек пък може да очаквате само приятни изненади. Семейните да обърнат повече внимание на децата си. Сега ще ви е по-лесно да общувате с тях. Не яжте люто, възможни са коремни болки!

Риби

Ако сте изнервени, спокойно анализирайте причините! Шопинг терапията няма да ви помогне особено, но пък и няма да ви навреди. Може да си устроите пътуване или да се забавлявате с приятели. Месната храна сега е противопоказна.

