На тези 3 дати се раждат най-щедрите и безкористни хора
Емпатия, състрадание и силно чувство за общност според нумерологията
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Емпатия, състрадание и силно чувство за общност според нумерологията
Не е изключено и да се върне влечението към хора, с които съдбата ви е разделила
Щедра компания остави млада жена без думи
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Най-голямата премия за спортист е в Сингапур
За първи път България се намира в горната част на таблицата с дарителски индекс
Това коментира пред БНР Георги Вулджев, от Експертния клуб за икономика и политика.
Шефът мечта Джейсън Фрийд в представителното фоайе на централата на технологичната компания BASECAMP в Чикаго
Тейлър Суифт и момчетата от "One Direction" са благодетелите на годината
София. С 5% са се увиличили българите, които са дарили пари за благотворителни каузи за година, показва Световният дарителски индекс на КАФ (World Giv...