Съдът се произнесе и за ученика, който преби шефа на полицията в Русе

Съдът остави за постоянно в ареста 15-годишния Станислав

06 сеп 25 | 17:24
Мира Иванова

Съдът остави за постоянно в ареста и 15-годишния ученик Станислав А., който е обвинен, че нанесъл фаталния удар, довел до тежкото състояние и тежката телесна повреда на полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров. Това съобщи "Русе Медия".

 

Малко по-рано днес оставиха за постоянно и обвинения в хулиганство 19-годишен Виктор Иванов. Той е стоял в колата и не е обвинен за причиняването на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров.

 

В ареста остава и 18-годишният Жулиен Кязимов, който е сочен за един от основните нападатели на директора на областната дирекция на МВР в Русе. 

 

Кожухаров продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", като в състоянието му няма промяна - стабилно, но тежко. 

 

