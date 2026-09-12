Хасковска фирма взе знаков хотел на братя Диневи в Бургас
Известна бизнесдама от Несебър ще го управлява
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Известна бизнесдама от Несебър ще го управлява
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