Натали Трифонова изуми интернет с тези снимки

Натали Трифонова изуми интернет с фотосите, които сподели в социалните мрежи.
Синоптичката на bTV и водеща на предаването "COOLt..." отново привлече вниманието с поредица от стилни кадри, направени само месец след раждането на първото ѝ дете - Арън. Блондинката блести в новата си житейска роля!
На снимките Натали залага на класическа визия с френски дух - черно вталено сако с акцент върху талията, в стил "мъжка кройка", бяла риза и вратовръзка в тъмносиньо и бордо. Тоалетът е завършен с шапка барета, кожени ръкавици и слънчеви очила тип "котешко око", които ѝ придават загадъчен и уверено елегантен вид.
Фотосите са заснети сред есенната градска атмосфера, а Натали сияе - знак, че майчинството ѝ се отразява прекрасно.
В коментарите под публикацията феновете ѝ не скриха възхищението си:
"Готина мама."
"Красива дама."
"Стилна майка."
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com