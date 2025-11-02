Натали Трифонова изуми интернет с тези снимки

Натали Трифонова изуми интернет с фотосите, които сподели в социалните мрежи.

Синоптичката на bTV и водеща на предаването "COOLt..." отново привлече вниманието с поредица от стилни кадри, направени само месец след раждането на първото ѝ дете - Арън. Блондинката блести в новата си житейска роля!

На снимките Натали залага на класическа визия с френски дух - черно вталено сако с акцент върху талията, в стил "мъжка кройка", бяла риза и вратовръзка в тъмносиньо и бордо. Тоалетът е завършен с шапка барета, кожени ръкавици и слънчеви очила тип "котешко око", които ѝ придават загадъчен и уверено елегантен вид.

Фотосите са заснети сред есенната градска атмосфера, а Натали сияе - знак, че майчинството ѝ се отразява прекрасно.

В коментарите под публикацията феновете ѝ не скриха възхищението си:

"Готина мама."

"Красива дама."

"Стилна майка."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com