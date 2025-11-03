 Мария Лукаш: Българите ползват всеки ден Revolut

Възползват се както от програмата за лоялност RevPoints, каза и от предложения за начин на живот, сазва Мария Лукаш, ръководител „Растеж“ за региона на Централна и Източна Европа в Revolut

· Предимството ни е, че сме 100% дигитални, без физическо присъствие

· Имаме силно градско присъствие, целта ни е да стигнем и до селските райони

· Достигнахме 1 милион клиенти на дребно

· Нашите функции за сигурност включват модели с изкуствен интелект и над 4000 обучени специалисти по борба с финансовите престъпления

- Г-жо Лукаш, Revolut е сред най-популярните финтех платформи в България. Как обяснявате този силен местен интерес и какви са спецификите на българския пазар?

- Revolut се утвърди като водеща финтех платформа в България, като постоянно се класира като най-изтегляното финансово приложение както за Android, така и за iOS през последните 24 месеца. Българите използват Revolut за различни финансови нужди, включително ежедневни разходи, незабавни преводи към други потребители на Revolut в страната и чужбина, детски сметки и инвестиции. Въпреки че Revolut първоначално набра популярност като приложение за пътувания и обмяна на валута, привличайки значителна база от ранни потребители, продуктовото му портфолио се разшири значително през последните три години. Клиентите вече могат да се възползват от по-широка гама от предимства, от програмата за лоялност RevPoints до предложения за начин на живот, като престой, преживявания, гъвкави парични фондове или инвестиции в над 9000 актива (американски и европейски акции, ETF-и, корпоративни и държавни облигации).

Все още виждаме тук възможност за растеж, но това е нещо, което трябва да продължим да изграждаме и да постигнем необходимото ниво на осведоменост и доверие сред местните потребители. Доверието, което нашите клиенти имат в нашите продукти, се подчертава от увеличението на депозитите, държани в нашето приложение.

- Колко потребители имате в момента в България и как се развива присъствието на Revolut в страната?

- Revolut в момента има 20% проникване в България, което е по-високо в големи градове и туристически райони като София (28%) и Варна (24%). Въпреки че имаме силно градско присъствие, нашата цел е да се разширим в средни и малки градове, както и в селски райони. Вярваме, че два ключови фактора за растеж ще ни помогнат да постигнем това: изключителното потребителско изживяване, предлагано от нашия безпроблемен продуктов дизайн, и разнообразната гама от продукти и функции, разработени, за да отговорят на финансовите нужди на клиента през целия му живот. След като наблюдаваме успеха му на други регионални пазари като Румъния, Полша и Унгария, очакваме да постигнем сравним, ако не и по-голям, успех във вашата страна.

- Какви нови функции или услуги въвеждате за клиентите през 2025 г.?

- През 2025 г. дадохме приоритет на изграждането на доверието на клиентите чрез подобрени функции за сигурност, включително новия център за безопасност в приложението. Също така засилихме присъствието си на местния пазар, което е значително постижение след достигането на 1 милион клиенти на дребно. Освен това въведохме нови дизайни на виртуални карти, за да повишим привлекателността на нашите предложения и разширихме предимствата за абонатите на нашите платени планове. В същото време изградихме по-силно предложение за бизнес клиентите и очакваме да видим повече малки и средни предприятия, които използват нашите услуги Revolut Business, за да стимулират растежа си. Всички тези стъпки

допринесоха за увеличаването на депозитите на нашите клиенти с 56% през 2024 г. до 704 милиона евро, според годишния отчет на Групата за 2024 г. В същото време клиентската база на Revolut Business в България нарасна с 48% на годишна база, което демонстрира повишена популярност сред местните предприемачи.

- Revolut вече оперира като напълно лицензирана банка. Кои са основните предимства в сравнение с традиционните банкови институции?

- Ние сме 100% дигитални, без физическо присъствие. Нашата технологична ДНК е силно видима в скоростта на разработване на нови продукти и разширяването им на толкова много пазари за толкова кратко време. Ние предлагаме повече от просто банково приложение - нашият продукт включва решения за всички финансови нужди на нашите клиенти и дори повече от това. Лайфстайл функции, eSIM карти, включени абонаменти за платени планове, застраховка за пътуване и защита на багажа, достъп до летищни салони и освен това нашата програма за лоялност RevPoints. Не е чудно, че бяхме избрани за Най-добрата дигитална банка в света и в ЕС през 2025 г. на наградите Euromoney за високи постижения! Ето защо Revolut е най-изтегляното финансово приложение на 19 европейски пазара миналата година - включително България - и топ 3 в 23 държави.

- Как гарантирате сигурността на средствата и личните данни на клиентите?

- Revolut приема измамите и риска в целия бранш клиентите да бъдат принуждавани от организирана престъпност изключително сериозно. Разполагаме със солидни защити за нашите милиони клиенти и анализираме над половин милиард транзакции месечно. Нашите функции за сигурност включват модели с изкуствен интелект, над 4000 обучени специалисти по борба с финансовите престъпления, както и опитни специалисти по обработка на данни. Когато открием признаци на измама, се намесваме и разследваме, а когато клиентите станат жертва на измама, разполагаме с екип на първа линия, който е на разположение 24/7, за да предостави подкрепа. През 2023 г. предотвратихме потенциални измами срещу нашите клиенти на стойност над 555 милиона евро, а през 2024 г. размерът на предотвратените измами достигна 700 милиона евро в световен мащаб.

- Има ли планове за разширяване на услугите на Revolut в България — например със заеми, инвестиции или застрахователни продукти?

- Инвестиционни продукти вече се предлагат в България - в нашето предложение са включени търговия с акции, ETF-и, корпоративни и държавни облигации, както и фондове на паричния пазар в евро, американски долари и британски лири. Българските клиенти могат да започнат да инвестират само от 1 евро и да изградят диверсифицирани портфейли, според апетита си за риск и личния си контекст.

- Иновациите във финтех променят начина, по който хората мислят за парите. Каква е философията на Revolut — повече удобство, повече контрол или и двете?

- Нашата ясна философия е съсредоточена върху разрешаването на финансовите предизвикателства на нашите клиенти. Това е нашата водеща мисия от създаването на Revolut преди повече от десетилетие в Лондон. Ние сме отдадени на това да трансформираме начина, по който хората плащат, спестяват, харчат, инвестират и прехвърлят пари. Едновременно с това, ние даваме приоритет на спокойствието на нашите клиенти, като гарантираме сигурността на техните средства чрез непрекъснати инвестиции в иновации, съответствие и мерки за безопасност.

- Какви тенденции наблюдавате сред българските потребители? Кои услуги са най-търсени?

-Revolut продължава да се използва от нашите над 1 милион клиенти в България като карта за харчене и пътуване, но инвестициите стават все по-популярни.

- Revolut е силна в международните преводи и плащания. Как платформата подкрепя хората, които пътуват често или работят с чуждестранни компании?

- Всъщност, функциите, свързани с пътуванията, са част от нашата рецепта за създаване. Revolut започна като карта за пътуване, с валутен обмен, международни преводи и плащания в над 30 валути. С течение на времето добавихме нови функционалности, свързани с начина на живот и пътувания: Revolut Stays, Revolut Experiences (за туристически атракции), eSIM карти, позволяващи закупуване на мобилни данни на достъпна цена, достъп до летищни салони с отстъпка или на изгодни цени, RevPoints - нашата програма за лоялност, която позволява на клиентите да превърнат ежедневните си разходи в изключителни награди, включително желани самолетни мили и ексклузивни отстъпки за пътувания, настаняване, преживявания и други. Освен това, за платените планове включихме серия от предимства и предимства, свързани с профила на клиентите, които пътуват много: неограничен обмен без такси за уикенда за потребители на Premium, Metal и Ultra, включена глобална медицинска застраховка за за зимни спортове, застраховка за закъснял полет, застраховка за изгубен или повреден багаж за същите потребители, застраховка за неограничено пътуване или застраховка за отмяна на събитие за клиенти на Ultra.

- Какво бихте казали на тези, които все още се колебаят да си отворят сметка в Revolut?

- Revolut е глобална финтех компания с над 65 милиона клиенти на дребно по целия свят, обработваща над 800 милиона транзакции месечно. Присъстваме в 39 държави и до 2030 г. възнамеряваме да разширим присъствието си в други 30 пазара и да достигнем 100 милиона клиенти. Вие можете да бъдете един от тях и ще бъдете част от първата истинска глобална финансова екосистема, която ще ви осигури в телефона, в едно и също приложение, десетки продукти, които ще направят финансовия ви живот по-лесен, прозрачен и сигурен.

