Цеца проговори след скандала с българското знаме

Обединени сме от любовта към песента, независимо откъде идва човек.

Това каза Цеца Величкович след скандала с българското знаме на нейния концерт във Велес, Република Северна Македония.

Певицата бе категорична, че би приела всяко знаме, защото вярва в силата на музиката и в това, че хората се събират заради изкуството. Не е целяла да предизвика скандал или да засегне домакините на събитието.

Въпреки смесените реакции и коментари, Цеца благодари за хубавите емоции на феновете ѝ и споделя, че концертът е продължил 2 часа.

Също така певицата добави, че на същото събитие е развяла и знамето на Северна Македония, написа woman.bg.

