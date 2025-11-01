Сериозен скандал с Цеца! Ето какво направи с българското знаме

Голям скандал по време на концерта на сръбската попфолк изпълнителка Цеца Величкович в Северна Македония. Появата ѝ на сцената в град Велес, загърната с българското знаме, предизвика незабавна и бурна негативна реакция от публиката.

В социалните мрежи се разпространява видео от събитието, на което ясно се вижда как звездата държи трибагреника.

Действието ѝ отприщи сериозно недоволство сред македонската публика. От кадрите се чуват масови освирквания и възгласи "ууу", насочени към сцената.

Цеца продължи да пее

Засега остава неясно как точно българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда.

Въпреки враждебната реакция и силните освирквания, които опитваха да надвикат озвучаването, Величкович продължи да пее на сцената, загърната във флага.

"Патологична омраза"

Инцидентът предизвика бърза реакция от "Фондация Македония". В позиция, публикувана в профила им във Фейсбук, от организацията заявяват, че случилото се е демонстрация на "патологичната омраза към всичко българско".

Ето и част от становището им (публикувано без редакторска намеса):

"Сръбската певица Цеца снощи на концерт във Велес се обгърна с българското национално знаме. Последва бурна реакция от публиката и освиркване. Това може да ви покаже патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години бе възпитавана в днешна Р. Северна Македония."

От фондацията призовават за "европейска програма за рехабилитация на северномакедонското общество и работа с младите", тъй като според тях "омразата на етническа основа ражда чудовища".

Те завършват с призив: "Трябва да кажем: стоп на българофобията в Северна Македония". От организацията посочват още, че по техни данни във Велес живеят над 1500 български граждани.

