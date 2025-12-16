Гари Каспаров със сериозно предупреждение за Русия

Руската история показва, че качествени промени в страната са възможни само след загуба във война и разпадане на държавата, заяви Гари Каспаров. Ако Русия победи във войната, това ще доведе до още по-голямо укрепване на режима на Путин.

Шахматистът изрази мнението си за перспективите пред Русия в ефира на YouTube канала „Форум на свободна Русия“.

Руският опозиционер отговори на въпроса защо, ако е патриот, желае разпадането на своята страна: „Държавата не е правителството. Държавата е разтегливо историческо понятие.

Днешна Русия е кошмар за съседите си, кошмар за целия свят. В голямата си част тя днес е раков тумор. Ние искаме организмът някак да го пребори. Не е сигурно, че ще се получи.“

След това Каспаров изложи аргументи в полза на това, че Русия ще се разпадне: „Смятам, че е много по-вероятно Русия да не се запази в днешните си граници. Не призовавам към това, а просто казвам, че най-вероятно всичко ще доведе дотам.

Руската история ни дава неопровержими доказателства, че в нашата страна не се случват никакви позитивни промени, докато Русия не претърпи поражение във война – геополитическо поражение. Кримската война, Руско-японската война, Първата световна война, Студената война.“

„Обратният вариант: всяка победа води до ожесточаване на режима и влошаване на ситуацията, било то Наполеоновите войни или Втората световна война.

Няма никакви индикатори, че в Русия могат да настъпят промени, без агресивният имперски курс да претърпи съкрушително поражение“, обобщи световният шампион по шахмат.

