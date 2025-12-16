Стачки в Европа за Коледа. Къде са капаните по летищата

Стачки по летищата в Европа водят не само до забавяне или отмяна на конкретни полети, но имат и ефекта на доминото и могат да засегнат още редица разписания и пътници и на други места на континента.

Кои са планираните и обявени стачки в Европа в останалата част на декември?

Италия

На 17 декември там са планирани протестни действия в няколко посоки. Стачката е обявена за времето от 13 до 17 часа, и ще обхване персонала на редица летища в страната. Ще протестира персоналът, който отговаря за чекирането, багажа, бординга, както и авиодиспечерите в Рим.

В сряда следобед няма да работят и базирани в Италия служители на няколко авиолинии, сред които националния превозвач ITA Airways, Air France и KLM.

На пътниците, които пътуват в този период към и от Италия се препоръчва да проверят дали полетът им се засегнат.

Стачката се очаква да обхване основните летища в Италия, включително в Рим, Милано, Венеция, Неапол и Катания. Макар и само за няколко часа, подобно нарушаване на работата на редица аеропорти има потенциал да доведе до закъснения из цяла Европа.

Испания

Там персоналът на един от големите наземни оператори - Azul, които поема и обработката на багажите голяма част от полетите на Ryanair, протестира от месеци.

Декември не прави изключение и наетите в компанията настояват за по-добри условия на труд всяка сряда, петък, събота и неделя от 5 до 9 часа сутринта, от 12 до 15 часа по обед и от 21 часа до полунощ, когато не се обслужват полети и багаж.

Това води до по-дълго чакане и евентуални закъснения за чек-ин за пътниците на Ryanair на летищата в Аликанте, "Ел Прат" в Барселона, Жирона, Ибиса, Лансароте, "Барахас" в Мадрид, Малага, Палма да Майорка, Сантяге до Компостела, Севиля, Тенерифе-Юг и Валенсия.

Лондон

От 19 до 22 и от 26 до 29 декември стачкува наземният персонал, който обслужва полетите на easy Jet на лондонското летище "Лутън". 200-те души наземен персонал настояват да получават заплащане, подобно на други летища като "Гетуик", където заплатите за същата работа и същата компания са по-високи.

На "Хийтроу" ще има друг проблем. От 22 до 24 декември, както и на 26 декември ще стачкуват 130 кабинни екипажа на SAS - Скандинавските авиолинии, базирани в британския хъб. Те настояват за по-голямо увеличение на заплащането. Това ще засегне полети от "Хийтроу" до Скандинавия точно за празниците.

