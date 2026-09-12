Цеца проговори след скандала с българското знаме
Концертът й е продължил 2 часа
Следете всички новини, анализи и коментари за Цеца Величкович. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Концертът й е продължил 2 часа
Величкович продължи да пее на сцената, загърната във флага
Очевидци говорят дори за стрелба
Анастасия се сгоди на пищна церемония
Сподели за луда радост
Богдан е 9 години по-млад от сръбската мегазвезда
Певицата изкара 49-дневен пост
Супер звездата ще бъде част от три дневно шоу, създадено за грандиозното завръщане на проекта MEGA MEGAMI
Цеца продължава да е номер 1 в балканския фолк Кралицата на сръбския турбофолк Цеца, която ще разтърси отново софийската "Арена Армеец" на 17 март 20...
Кралицата на Балканите развя националния ни флаг в Несебър Станка Златева беше сред най-разгорещените фенове на Цеца Величкович, която направи гранди...
За всичко в живота има причина, не бих променила нищо, казва звездата Наричат я Богинята, Кралицата, Майка на нацията. Заедно с Лепа Брена са от най-...
Цеца Величкович величествено кацна вчера в Бургас със самолет на република Сърбия, специално предоставен за целта. Заедно с нея на борда на луксозния...
Цеца Величкович ще пристигне в Несебър с цялата фамилия. Освен децата си Велко и Анастасия, сръбската звезда ще доведе у нас сестра си и нейното семей...
Галена и Преслава, които освен колежки са и приятелки в живота, излизат за шоу преди голямата звезда Цеца Величкович, която има концерт в Несебър на 2...
Цеца Величкович много харесва България и няма да профучи като тайфун след концерта си в Несебър. Сръбската звезда ще поостане, за да се полюбува на кр...
Цеца Величкович "запали" социалните мрежи с провокативна фотосесия по бански. Звездата показа завидни форми и перфектни извивки, за които много жени б...
Разград се боядиса в зелено за шампионите Джена също се раздаде за любимия "Лудогорец" Мощна заря ознаменува поредната незабравима нощ, която "Лудог...
"Честита ви титла, честита ви трибуна, честита ви победа!". С тези думи започна концертът на звездата на фолка Цеца Величкович на стадион "Лудогорец А...
Прерязват лентата на трибуна „Моци" за юбилея на „Лудогорец" Новата трибуна „Моци" на стадион „Лудогорец Арена" в Разград ще бъде открита на 15 май...
Примата отсяда в богаташки апартамент в курорта преди концерта в Несебър Цеца Величкович ще се шири във VIP апартамент на три нива в Елените. Примата...