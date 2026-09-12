Всичко за Цеца Величкович

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Истерия за Цеца в нета

Истерия за Цеца в нета

Цеца продължава да е номер 1 в балканския фолк Кралицата на сръбския турбофолк Цеца, която ще разтърси отново софийската "Арена Армеец" на 17 март 20...

22 юли | 22:00
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16 000 пяха с Цеца

16 000 пяха с Цеца

Кралицата на Балканите развя националния ни флаг в Несебър Станка Златева беше сред най-разгорещените фенове на Цеца Величкович, която направи гранди...

23 август | 6:50
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Цеца: Купон ще има и да вали

Цеца: Купон ще има и да вали

Цеца Величкович величествено кацна вчера в Бургас със самолет на република Сърбия, специално предоставен за целта. Заедно с нея на борда на луксозния...

20 август | 18:45
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Цеца води родата в Несебър

Цеца води родата в Несебър

Цеца Величкович ще пристигне в Несебър с цялата фамилия. Освен децата си Велко и Анастасия, сръбската звезда ще доведе у нас сестра си и нейното семей...

31 юли | 14:15
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Цеца води децата в Несебър

Цеца води децата в Несебър

Цеца Величкович много харесва България и няма да профучи като тайфун след концерта си в Несебър. Сръбската звезда ще поостане, за да се полюбува на кр...

09 юни | 5:55
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Цеца се глези в Елените

Цеца се глези в Елените

Примата отсяда в богаташки апартамент в курорта преди концерта в Несебър Цеца Величкович ще се шири във VIP апартамент на три нива в Елените. Примата...

06 март | 16:23
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