Министерството на финансите обяви важна новина за бюджета

Министерството на финансите обяви, че е публикуван проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. , както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2026–2028 г.

Приходи

Според чл. 1, ал. 1 от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., общите приходи, помощи и дарения се планират в размер на 31 283 276,7 хил. евро.

От тях данъчните приходи възлизат на 28 426 351,6 хил. евро, като най-голям дял заема данъкът върху добавената стойност – 14 985 215,2 хил. евро.

Следват данъците върху доходите на физическите лица – 4 914 744,3 хил. евро, корпоративният данък – 3 873 304,7 хил. евро, както и данъците върху дивидентите и доходите на юридическите лица – 86 254 хил. евро.

Тези данни очертават солидна приходна база и устойчив фискален баланс, при запазване на умерената данъчна политика на държавата.

Разходи

Общият размер на разходите за 2026 г. е предвиден на 17 496 437,1 хил. евро, като текущите разходи възлизат на 14 486 623,4 хил. евро.

От тях разходите за персонал са 7 346 356,4 хил. евро, а субсидиите и другите текущи трансфери – 1 191 589,5 хил. евро, в това число:

1 070 686,1 хил. евро за нефинансови предприятия;

119 276,8 хил. евро за юридически лица с нестопанска цел;

1 626,6 хил. евро за финансови институции.

Разходите за лихви са предвидени в размер на 1 069 520,3 хил. евро, а текущите трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 2 161 342,9 хил. евро.

Капиталовите разходи възлизат на 2 912 475,5 хил. евро, включващи придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт – 2 461 033,6 хил. евро, както и капиталови трансфери – 451 441,9 хил. евро.

В документа е посочен и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 67 183,5 хил. евро, от които 66 467,9 хил. евро са по централния бюджет за преодоляване на последици от бедствия.

Трансфери

Общият размер на бюджетните взаимоотношения (трансфери) е 16 254 588,8 хил. евро.

От тях предоставените трансфери възлизат на 16 261 440,2 хил. евро, включително 5 107 617,6 хил. евро за общините.

Тези трансфери гарантират финансова децентрализация и стабилност на местните бюджети, като осигуряват ресурс за образование, социални дейности и инфраструктура.

Основание и значение на прогнозата

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се подчертава, че приемането на бюджетната процедура е от ключово значение за изготвянето на основните бюджетни документи, тъй като включва сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на прогнозата и проекта на държавния бюджет.

Този процес обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Приемане на бюджетната процедура

В документа е записано, че бюджетната процедура за 2026 г. е приета с Решение № 474 от 17 юли 2025 г. на Министерския съвет, на основание чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Съставянето на Бюджет 2026 се базира на националните бюджетни документи и приетите закони за 2025 г., както и на други актове, предвидени в процедурата за 2025 г.

Връзка с фискалната рамка и стратегическите документи

Както е посочено в самата прогноза, при разработването на бюджета са взети предвид Националният средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025–2028 г., одобрен с Решение № 111 на Министерския съвет от 2025 г.

Документът съдържа политики, приоритети, реформи и инвестиционни планове в средносрочен хоризонт.

Съответствие с европейската рамка и националните приоритети

В АСБП 2026–2028 е записано, че целите на фискалната политика и параметрите на бюджетната рамка са съобразени с приоритетите за запазване на фискалната устойчивост и с необходимостта от реализиране на приходни и разходни политики.

Те са също така в съответствие с фискалните правила и ограниченията, заложени в реформираната европейска рамка за икономическо управление и в актовете на ЕС, които предстои да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Основни цели: устойчивост, еврозона, еврото

В документа се подчертава, че бюджетната рамка е в унисон с Програмата за управление на Република България за периода 2025–2029 г., чиято основна цел е постигане на балансирана фискална политика, завършване на процеса на присъединяване към еврозоната и въвеждане на еврото като официална валута в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com