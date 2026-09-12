Гълъб Донев с гръмка новина за парите на държавата
Парламентарната бюджетна комисия одобри на второ четене промени в удължителния закон за бюджета
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Парламентарната бюджетна комисия одобри на второ четене промени в удължителния закон за бюджета
Общият размер на разходите за 2026 г. е предвиден на 17 496 437,1 хил. евро
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 386 850 000 лв.
Във връзка с развитието на новите технологии са актуализирани специфичните технически изисквания към компютърен ЕКАФП
От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките
Илка Димова-Мазгалева вече не е директор на АДФИ
568 млн. лв. ще загуби хазната през 2016 г. заради съществуващите данъчни облекчения. Това се посочва в прогноза за данъчните разходи, изготвена от Ми...