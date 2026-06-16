Гълъб Донев с гръмка новина за парите на държавата

Основен приоритет на Министерството на финансите в момента е подготовката на Бюджет 2026, заяви пред журналисти Гълъб Донев. Финансовият министър обяви, че се търсят реалистични разчети и мерки, които точно да отразяват състоянието на публичните финанси. Целта е бюджетната процедура да приключи по график, а проектът да бъде внесен в Народното събрание до края на юни.

Министърът подчерта, че се разглеждат различни експертни предложения за оптимизация както в приходната, така и в разходната част, за да се постигнат устойчиви и поносими за държавата числа. Успоредно с това вече се прогнозират и параметрите за Бюджет 2027. Ключовото предизвикателство остава задържането на дефицита около 3% чрез дългосрочни фискални мерки.

Междувременно парламентарната бюджетна комисия одобри на второ четене промени в удължителния закон за бюджета. С тях се увеличава таванът на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро (или до 3% от прогнозния БВП) до приемането на редовния закон за бюджета.

Тази законова поправка се налага, тъй като при сегашния удължителен бюджет правителството имаше право да тегли нов дълг само за рефинансиране на стари задължения. Тъй като падежиращият дълг за 2026 г. от 1,41 млрд. евро вече бе рефинансиран чрез емисии на вътрешния пазар, кабинетът беше изчерпал възможностите си за нови заеми преди гласуването на Бюджет 2026.

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