Извънредно от Йотова! Решението за бюджета /Видео/

Президентът Илияна Йотова направи изявление от "Дондуков" 2 относно Бюджет 2026. Държавният глава обяви, че обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че няма да наложи да наложи вето на фискалната рамка.

"В президентската институция от приемането на бюджета в Народното събрание до този момент постъпиха 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В четири от тях бяха предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане, тоест за налагане на вето. Внимателно се запознахме с всяко едно становище, с проведените в Народното събрание дискусии и спорове, с публичните дискусии и публичните гледни точки", поясни Йотова.

"Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит и за изменение и допълнение на вече действащи закони през преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджет. Разбираеми са, защото измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска. Разбираеми се и принципно подкрепяме изразените в множество становища и искания за по-голяма финансова дисциплина и за по-отговорно управление на публичните средства", подчерта президентът.

"Седем месеца България работи в условия на два пъти удължен бюджет. Бюджет за 2025 г. изработен и действащ в лева. А от 1 януари 2026 г. България прие еврото. На 10 юли 2026 г. Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от договора за функционирането на Европейския съюз. Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите три години. В дискусиите за бюджета към констатациите на Европейския съюз се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата, като над 3 милиарда еро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но неразплатени до този момент, от парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си. По този въпрос впрочем очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи моментът за плащане на старите сметки. Законът за 2026 година влиза в сила с обратно действие, тоест от 1 януари. Приема се в края на седмия месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането", отчете Йотова.

"Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки забележките за някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която която във финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. Многократно повече от негативните становища, впрочем са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за пет месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и достатъчно планиране", поясни държавният глава.

"С връщането на бюджета още повече ще се блокира дейността на общини, социални плащания, плащания за здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 г. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни текстове в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти, конституционалисти в страната, не предполагат и не намират основания за противоконституционност", посочи Йотова и поясни, че "в настоящия момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата".

"Ние ще работим пет месеца с Бюджет 2026, но работата по Бюджет 2027 ще започне буквално след месец август. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши нещо, което отдавна трябваше да стане - синхронизирането на собственото ни национално законодателство и най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани и предпоставките за икономическо развитие на страната. Виждате, че съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки, защото освен всичко друго по българската Конституция, изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерски съвет, но и заради друга причина. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. И няма нищо лошо в това. Колкото повече спорове, толкова по-добре стига да са конструктивни. За мен бюджетът не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето", категорична е Йотова.