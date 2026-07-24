Общество

Голямото чакане свърши

Отпушват парите за кметове и бизнес

Голямото чакане свърши
24 юли 26 | 7:00
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Мира Иванова

Голямото чакане свърши. След 7 месеца блокаж най-после отпушват парите за кметове и бизнес. До часове управляващите от „Прогресивна България“ приемат окончателно държавния бюджет за 2026 г.. Хазните на общественото осигуряване и на здравната каса бяха гласувани в сряда. С големия бюджет се възстановяват нормалните икономически процеси в България. Подкрепа за разчетите в хазната даде ДПС.

1,1 милиарда тръгват към общините, които бяха замразили всички свои плащания по текущи ремонти и инвестиционни проекти. В резултат на стопираните разплащания заради действието само на 1/12 месечно от стария бюджет междуфирмената задлъжнялост рязко скочи и сега компаниите ще могат да получат парите си по различни проекти и да си платят сметките.

Нова формула за минималната заплата предвиждат управляващите. Те дадоха рамо на бизнеса и отвързаха минималното възнаграждение от средното за страната. Минималната заплата остава 620 евро, но няма да расте автоматично със средната като 50% от нея.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
крадем неуморно другари
преди 2 часа

Новият бюджет е изцяло в полза на МАФИЯТА, която и досега владееше държавата! И най-ощетени са най-бедните - на новите пенсионери се отнема Ковид-добавката - 60лв(30,5 евро). НИЩО не е направено за да се СПРЕ източването на средства от партийните фирми, Партиите-ОПГ и мафията, работеща спокойно над законите! НОВИ милиарди дългове на гърба на народа! Колониалното поведение във външната политика продължава! РАДЕВ, народът няма да ти прости тези прегрешения! Ще ги усетите още на Президентските избори!

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