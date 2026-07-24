Голямото чакане свърши. След 7 месеца блокаж най-после отпушват парите за кметове и бизнес. До часове управляващите от „Прогресивна България“ приемат окончателно държавния бюджет за 2026 г.. Хазните на общественото осигуряване и на здравната каса бяха гласувани в сряда. С големия бюджет се възстановяват нормалните икономически процеси в България. Подкрепа за разчетите в хазната даде ДПС.

1,1 милиарда тръгват към общините, които бяха замразили всички свои плащания по текущи ремонти и инвестиционни проекти. В резултат на стопираните разплащания заради действието само на 1/12 месечно от стария бюджет междуфирмената задлъжнялост рязко скочи и сега компаниите ще могат да получат парите си по различни проекти и да си платят сметките.

Нова формула за минималната заплата предвиждат управляващите. Те дадоха рамо на бизнеса и отвързаха минималното възнаграждение от средното за страната. Минималната заплата остава 620 евро, но няма да расте автоматично със средната като 50% от нея.