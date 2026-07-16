Хампарцумян отсече! Какво да направим преди следващата криза

Финансистът Левон Хампарцумян коментира Бюджет 2026, управлението на държавните средства и необходимостта от по-ефективни решения вместо политическа реторика. Той и каза какво е добре да направим преди следващата криза.

"Ние трябва да започнем да подреждаме нещата по начин, който да ги направи по-ефективни и по-разбираеми. Да започнем да изграждаме буфери. В момента живеем в икономически добри години, но това не е гарантирано. Ще има и по-лоши години и трябва да бъдем готови и за това", заяви финансистът пред bTV.

По повод твърденията за т.нар. "договори по чекмеджета" Хампарцумян беше категоричен, че подобни практики не би трябвало да съществуват.

Според него общественият дебат по икономическите теми трябва да се води на експертно, а не на политическо ниво.

"Време е да се замести пиарът с компетентност. Ако продължим да говорим как еврото било докарало икономически несгоди на България, това е грешна дефиниция. А като имаш грешна дефиниция, имаш грешно лечение", подчерта още Хампарцумян. И отправи критики и към политическата реторика по отношение на бизнеса.

"Не трябва да се слушат партийните пропагандисти, които са важни в партийния период. Бизнесът щял да плати сметката. Ами бизнесът сме всички ние. Тези, които създават новото богатство в България, са предприемчивите хора, които рискуват времето и капитала си. А тези, които са вечно с една паничка и казват "дай, дай", са част от общество, което винаги зависи от някой друг", заяви финансистът.

В заключение той припомни и един основен принцип при управлението на публичните финанси: "Правителството не печата пари. И трябва да се оправи с това, което има".