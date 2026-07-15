Политика

Жега в парламента! Започва приемането на бюджета

Депутатите ще гледат и 6 закона за поправки в Изборния кодекс

Жега в парламента! Започва приемането на бюджета
15 юли 26 | 7:10
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Мира Иванова

Жегата влиза и в Народното събрание. Депутатите започват приемането на най-важния за държавата закон - бюджета за 2026 г. Народното събрание ще започне в сряда разглеждането на първо четене на разчетите в хазната., който е основната точка в проектопрограмата за пленарната седмица от 15 до 17 юли.

Освен бюджетната рамка депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в Закона за защита на потребителите. В програмата е включен и законопроектът за денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и Протокола за енергоефективност и свързаните с него природозащитни аспекти.

В четвъртък парламентът ще започне работа с първото гласуване на шест законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. След това народните представители ще разгледат законопроекта за ратифициране на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано през февруари тази година в Брюксел.

Петъчният ден е предвиден за парламентарен контрол, по време на който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители.

Проектът на седмичната програма предстои да бъде гласуван от Народното събрание в началото на пленарното заседание.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
крадем неуморно другари
преди 32 минути

Най-крадливия бюджет в "демократичната" история на България! Както двамата Дебели обикаляха страната и раздаваха държавни пари на верните Общини и партийни фирми, така и сега са заложени 9 милиарда евро "капиталови" разходи, а НОВИЯ дълг е 10 милиарда евро! Освен това, удариха бедните пенсионери с отнемане на ковид-добавката и увеличиха винетката с 30 %!

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