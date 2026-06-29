Гълъб Донев: Бюджетът не включва наши политики, но прилага принципите ни

Бюджет 2026 не включва политики на правителството "Радев", но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, ДОО и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог.

Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7,2 млрд. евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 г. бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт, но дългът ще продължи да расте - от 30,1% от БВП през тази до над 35% от БВП през 2028 г. въпреки свиването на недостига.

"Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики", заяви Гълъб Донев.

Вицепремиерът се обърна и към държавните служители, които протестират срещу бюджета:

"Чуваме всяко становище. Внимателно разглеждаме всяко предложение. В тази връзка, наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог".

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