Горещо от Гълъб Донев за бюджета! Голяма промяна с винетките

Министерският съвет одобри проекта на Бюджет 2026, първият изцяло в евро.

Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква „сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия“ по бюджетната рамка в парламента, предаде NOVA.

По думите му важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на параметрите и мерките в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той припомни, че по време на проведените в понеделник разговори по проектобюджетите на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в бюджета за 2026 г.

Според представените данни разходите за издръжка през следващата година ще нараснат с 1 млрд. 34 млн. и 300 хил. лева спрямо бюджета за 2025 г. От тази сума 254 млн. и 800 хил. лева са свързани с европейско финансиране, а увеличението по националния бюджет възлиза на 779 млн. и 500 хил. лева.

Финансовият министър призова да се обърне внимание на структурата на тези разходи и на средствата, които вече са предвидени за конкретни дейности. По думите му от увеличението по националния бюджет 142 млн. и 200 хил. лева са предназначени за провеждането на извънредни парламентарни избори и предстоящите президентски избори. „Моля ви да обърнете внимание каква част от тези средства вече са разпределени по конкретни ангажименти“, заяви още Гълъб Донев.

Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.

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