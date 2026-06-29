Тристранката се провали

Държавата навлиза в критична финансова фаза без консенсус между социалните партньори. Националният съвет за тристранно сътрудничество официално се провали в опитите си да постигне единодушна подкрепа за тазгодишния макрорамков проектобюджет. И бизнесът, и синдикатите засипаха с лавина от критики плановете на кабинета, отчитайки, че новата финансова рамка реално ще действа само пет месеца – от август до декември.

Милиарди за здраве и пенсии, но без капка реформи

Най-сериозните сблъсъци по време на заседанието бяха предизвикани от пълната липса на структурни промени в най-критичните сектори. Бюджетът на НЗОК е раздут до рекордното ниво от 5,25 милиарда евро, което е скок с 412 милиона спрямо предходната година. Огромният поток от средства отново потъва изцяло в болничната помощ, за сметка на профилактиката. Осигурителният фонд достига зашеметяващите 15,2 милиарда евро, като лъвският пай от 13,5 милиарда евро е заделен за плащане на пенсии. Предвидено е увеличение на пенсиите от 1 юли със 7,8% по швейцарското правило, с което средното възнаграждение на пенсионерите ще стане 543 евро.

Рекордни харчове и заплашителен свръхдефицит

Самият държавен бюджет стряска експертите с безпрецедентни в историята на страната параметри. Държавата планира да събере приходи от близо 50 милиарда евро, но в същото време ще похарчи рекордните 57 милиарда евро. По този начин се отваря огромна финансова дупка и опасен за финансовата стабилност свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.

Финансовият министър Гълъб Донев се опита да защити разчетите, като призова за плавен преход към следващата година без шокови решения. Той призна, че е критикуван за липса на смелост, и обеща, че исканията на протестиращите държавни служители тепърва ще се обсъждат.

Синдикатите от КНСБ обявиха, че биха подкрепили рамката само при строги условия: запазване на механизма за минималната заплата и отмяна на планираното 10-процентно рязане на разходите за персонал в държавния сектор.



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