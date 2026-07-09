Отиде си уникалният глас, който промени музиката. Чуйте великия хит (ВИДЕО)

Уникалният дрезгав глас на легендата Бони Тайлър, който завинаги промени световната рок и поп музика, замлъкна завинаги.

На 75-годишна възраст угасна звездата Бони Тайлър, съобщи Би Би Си.

"Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че тя неочаквано е починала снощи в болница в Португалия заради заболяването, от което се лекуваше. Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим да ни бъде предоставено уединение, за да се справим с тази трагедия", гласи изявлението, публикувано на уебсайта на певицата.

Последната битка

През май 2026 г. певицата претърпя спешна операция заради перфорирано черво в болница в португалския град Фаро, където живее със съпруга си.

Лекарите я поставиха в медикаментозна кома, впоследствие тя остана дълго време в интензивно отделение. През юни семейството съобщи, че състоянието ѝ се подобрява, но възстановяването ще бъде продължително. Въпреки надеждите на лекарите, тази сутрин близките ѝ потвърдиха, че тя е починала вследствие на усложненията от заболяването.

Несъстоялото се турне

Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), известна с псевдонима Бони Тайлър (Bonnie Tyler), е рок и поп-певица от Уелс, Обединеното кралство. Родена е в село Скиуен, Южен Уелс на 8 юни 1951 г.

Характерният дрезгав глас на Бони Тайлър, не е даденост, а дефект, който става ефект - дължи се на неуспешна операция на гласните връзки.

Гласът, който се ражда след операция

През 1977 г. лекарите откриват възли на гласните ѝ струни и я оперират. След интервенцията ѝ нареждат да мълчи шест седмици. Вместо това младата певица не издържа, започва да говори и дори крещи. Гласните струни се увреждат трайно, но именно това създава неповторимия тембър, който по-късно ще я превърне в световна звезда.

Песента, която покори света

Първият голям успех идва с "It's a Heartache" през 1977 г., но истинската слава я връхлита шест години по-късно. През 1983 г. излиза "Total Eclipse of the Heart" – песента, която оглавява класациите в десетки държави и се превръща в една от най-разпознаваемите рок балади на всички времена.

Следват хитове като "Holding Out for a Hero", "Faster Than the Speed of Night" и още десетки песни, които превръщат Бони Тайлър в една от емблемите на рок музиката през 80-те години.

Над пет десетилетия на сцената

За повече от 50 години кариера тя издава десетки албуми, получава три номинации за наградите "Грами" и концертира по целия свят. През 2023 г. е удостоена с отличието MBE за заслуги към музиката. Дори през последните години не спира да записва нови песни и да изнася концерти.

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