Свят

Отиде си уникалният глас, който промени музиката. Чуйте великия хит (ВИДЕО)

Бони Тайлър почина на 75 години

Отиде си уникалният глас, който промени музиката. Чуйте великия хит (ВИДЕО)
09 юли 26 | 12:14
2169
Мира Иванова

Уникалният дрезгав глас на легендата Бони Тайлър, който завинаги промени световната рок и поп музика, замлъкна завинаги.

На 75-годишна възраст угасна звездата Бони Тайлър, съобщи Би Би Си.

"Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че тя неочаквано е починала снощи в болница в Португалия заради заболяването, от което се лекуваше. Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим да ни бъде предоставено уединение, за да се справим с тази трагедия", гласи изявлението, публикувано на уебсайта на певицата.

Последната битка

През май 2026 г. певицата претърпя спешна операция заради перфорирано черво в болница в португалския град Фаро, където живее със съпруга си.

Лекарите я поставиха в медикаментозна кома, впоследствие тя остана дълго време в интензивно отделение. През юни семейството съобщи, че състоянието ѝ се подобрява, но възстановяването ще бъде продължително. Въпреки надеждите на лекарите, тази сутрин близките ѝ потвърдиха, че тя е починала вследствие на усложненията от заболяването.

Несъстоялото се турне

Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), известна с псевдонима Бони Тайлър (Bonnie Tyler), е рок и поп-певица от Уелс, Обединеното кралство. Родена е в село Скиуен, Южен Уелс на 8 юни 1951 г.

Характерният дрезгав глас на Бони Тайлър, не е даденост, а дефект, който става ефект - дължи се на неуспешна операция на гласните връзки.

Гласът, който се ражда след операция

През 1977 г. лекарите откриват възли на гласните ѝ струни и я оперират. След интервенцията ѝ нареждат да мълчи шест седмици. Вместо това младата певица не издържа, започва да говори и дори крещи. Гласните струни се увреждат трайно, но именно това създава неповторимия тембър, който по-късно ще я превърне в световна звезда.

Песента, която покори света

Първият голям успех идва с "It's a Heartache" през 1977 г., но истинската слава я връхлита шест години по-късно. През 1983 г. излиза "Total Eclipse of the Heart" – песента, която оглавява класациите в десетки държави и се превръща в една от най-разпознаваемите рок балади на всички времена.

Следват хитове като "Holding Out for a Hero", "Faster Than the Speed of Night" и още десетки песни, които превръщат Бони Тайлър в една от емблемите на рок музиката през 80-те години.

Над пет десетилетия на сцената

За повече от 50 години кариера тя издава десетки албуми, получава три номинации за наградите "Грами" и концертира по целия свят. През 2023 г. е удостоена с отличието MBE за заслуги към музиката. Дори през последните години не спира да записва нови песни и да изнася концерти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай