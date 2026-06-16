След 5 седмици в кома: Съобщиха какво става с Бони Тайлър

Британската поп и рок легенда Бони Тейлър е дошла в съзнание, след като прекара близо пет седмици в изкуствена кома. Въпреки подобрението, състоянието на 75-годишната изпълнителка остава сериозно и тя продължава лечението си в интензивно отделение в Португалия, съобщиха от нейния екип.

Медицинският екип на звездата, прочула се с вечния хит "Total Eclipse of the Heart", е оптимист за пълното ѝ възстановяване, което обаче ще бъде продължително. Поради тази причина всички планирани концерти на певицата до края на август се отменят или ще бъдат пренасрочени за 2027 г.

Здравословните проблеми на Тайлър започнаха в края на април след коремна операция в град Фаро. Седмица по-късно състоянието ѝ се влоши рязко, което наложи поставянето ѝ в медикаментозна кома. Това провали старта на европейското ѝ турне, което трябваше да започне на 22 май. Към момента екипът ѝ се надява, че изявите, насрочени за есента и края на годината, все пак ще се проведат по план.

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