Макрон събра погледите в Анкара. Не пропусна навика си

Френският президент Еманюел Макрон, който се намира в Анкара за участие в 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, излезе на сутрешен крос в парка Сееменлер, разположен в квартал Чанкая.

Макрон беше забелязан в района около Чанкая Кьошкю заедно със своя екип по сигурността, като по време на пробежката си на няколко пъти поздрави хората, които се намираха наоколо.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusunu yaptı. pic.twitter.com/m2JV7aX5Iu — TRT HABER (@trthaber) July 8, 2026

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com