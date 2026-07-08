Свят

Макрон събра погледите в Анкара. Не пропусна навика си

Той беше забелязан заедно със своя екип по сигурността

Макрон събра погледите в Анкара. Не пропусна навика си
08 юли 26 | 12:33
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Фатме Мустафова

Френският президент Еманюел Макрон, който се намира в Анкара за участие в 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, излезе на сутрешен крос в парка Сееменлер, разположен в квартал Чанкая.

Макрон беше забелязан в района около Чанкая Кьошкю заедно със своя екип по сигурността, като по време на пробежката си на няколко пъти поздрави хората, които се намираха наоколо.

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Автор Фатме Мустафова

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