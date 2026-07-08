Ердоган посочи двете условия за бързото изграждане на НАТО 3.0

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган се обърна към лидерите на съюзническите държави по време на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, която се проведе в Изложбената зала на Президентския комплекс.

В изказването си Ердоган направи важни изявления относно отбранителния капацитет на Турция, ролята ѝ в НАТО и предизвикателствата пред глобалната сигурност, като акцентира върху развитието на турската отбранителна индустрия.

Президентът представи с конкретни данни ангажимента на Турция към увеличаването на разходите за отбрана.

„Безспорно най-големият успех на нашата страна е пробивът в отбранителната индустрия. По производствен и износен капацитет вече сме сред първите десет държави в света. Почти всички от 361-те цели за способности, възложени ни в рамките на Алианса, ще бъдат изпълнени в следващите три години, преди договорения срок.

За проекта „Стоманен купол“, който ще засили способностите ни за противовъздушна и противоракетна отбрана – област, в която НАТО изпитва най-голям недостиг, отделихме допълнителен бюджет от 24 милиарда долара.“

Ердоган посочи, че Турция вече е предприела необходимите мерки, за да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП преди 2030 г.

„При разходите, свързани със сигурността и устойчивостта, вече сме достигнали дял от 1,5% от бюджета. Така целим да постигнем общата цел от 5% пет години по-рано от определения на срещата в Хага краен срок – 2035 година.“

Разполагаме с най-голямата сухопътна армия в Европа“

„Като държавата с най-голямата сухопътна армия в Европа полагаме усилия да предоставяме своите способности на Алианса винаги, когато е необходимо. Сред водещите съюзници сме по принос към операциите, мисиите и ученията на НАТО в Косово, Черно море, Балтийския регион и други райони.

Като съюзник, който успешно използва безпилотни летателни апарати в реални бойни условия, се надяваме да акредитираме към НАТО планирания Център за върхови постижения за противодействие на безпилотни системи. Вярвам, че той ще засили способностите ни за защита срещу въздушни и морски дронове.“

„Максимална полза може да бъде постигната, ако се избегне ненужното дублиране“

Ердоган заяви, че за бързото постигане на целите на „НАТО 3.0“ трябва да бъдат изпълнени две ключови условия.

„Първо – трябва да бъдат премахнати ограниченията между съюзниците в областта на отбранителното сътрудничество, особено в отбранителната индустрия. Радвам се, че това послание беше ясно подчертано както от представители на индустрията, така и от правителствата по време на Форума на отбранителната индустрия.

Второ – докато европейските съюзници поемат по-голяма отговорност за отбраната на континента, трябва да се въздържат от действия, които могат да отслабят единството на Алианса и трансатлантическите отношения.

Особено се обръщам към съюзниците ни от Европейския съюз. Максимална полза от усилията на ЕС в областта на сигурността може да бъде постигната само ако се избегне ненужното дублиране с НАТО.“

„Подкрепяме Украйна, но използваме каналите си за комуникация и с Русия“

„При положение че е възможен модел на сътрудничество, основан на разума и логиката, изключването на съюзници, които не са членове на ЕС, ще доведе до разхищаване на ограничени ресурси и до изкуствено разделение в Европа – нещо, което никой не желае.

Очевидно подобен подход не служи и на целта за изграждане на трансатлантическа отбранителна индустриална инфраструктура, за която говори генералният секретар.

По отношение на войната в Украйна споделяме визията за мир на президента Доналд Тръмп и подкрепяме инициативата за списък с най-неотложните нужди на Украйна. Освен военната помощ, която предоставяме от собствените си запаси, ще продължим да допринасяме и в рамките на програмата PUREL Access.

Докато подкрепяме Украйна, използваме и комуникационните си канали с Русия, за да насърчаваме постигането на мир.“

Готови сме да помогнем за разминирането на Ормузкия проток“

„Оценявам решителната позиция, която моят приятел президентът Доналд Тръмп демонстрира въпреки опитите за саботаж по пътя към разрешаването на кризата с Иран.

Наред с дипломатическите ни усилия сме готови да окажем необходимото съдействие за разминирането на Ормузкия проток.

По този повод благодаря на Съединените щати и Испания, както и на Германия и Италия, които разположиха допълнителни системи за противовъздушна отбрана в подкрепа на Турция срещу ракетните заплахи.

Отдавам голямо значение на присъствието днес на партньорите от Истанбулската инициатива за сътрудничество, чието участие смятам, че трябва да бъде разширено.

Още веднъж подчертавам, че ключът към трайния мир в Близкия изток е решението за две държави. Всички ние носим отговорност за възстановяването на спокойствието, особено в Газа и Ливан.

Накрая бих искал да напомня, че трябва да бъдем напълно единни в борбата срещу тероризма във всичките му форми и проявления. Пожелавам Срещата на върха в Анкара да бъде успешна и благодаря на всички, които допринесоха за нейната подготовка.“

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