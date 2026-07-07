НАТО обяви отбранителни сделки за над 50 млрд. долара в Анкара

НАТО обяви отбранителни сделки за поне 50 млрд. долара на форума в Анкара

По време на Форума на отбранителната индустрия на НАТО, проведен в Анкара преди срещата на върха на Алианса, съюзническите държави и водещи компании от отбранителния сектор подписаха нови договори за доставки и инвестиции на обща стойност най-малко 50 млрд. долара.

Пакетът включва проекти за системи за противовъздушна отбрана, решения срещу безпилотни летателни апарати, съвместно производство, развитие на стратегически транспортни способности и инвестиции във високотехнологични отбранителни разработки.

На форума беше представена и нова инвестиционна програма на НАТО на стойност 40 млрд. долара за противодействие на заплахите от дронове. Средствата ще бъдат насочени към разработването на антидрон системи, укрепване на обучителната инфраструктура и разширяване на съвместните оперативни способности на съюзниците.

Алиансът официално даде старт и на програмата за следващо поколение самолети за далечно радиолокационно откриване и управление (AWACS), които постепенно ще заменят настоящия флот. Целта е значително да бъдат подобрени възможностите за въздушно наблюдение, ранно предупреждение и командване и управление.

Сред обявените инициативи е и включването на безпилотните летателни апарати Triton в способностите на НАТО за разузнаване, наблюдение и събиране на информация.

Форумът постави акцент и върху разширяването на сътрудничеството между съюзниците в областта на отбранителните технологии, съвместните научноизследователски и развойни проекти, развитието на космическите способности и увеличаването на стратегическия въздушен транспорт.

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