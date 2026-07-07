Тръмп и Ердоган приковаха погледите към Анкара

С послания за единство, по-силна отбрана и засилена подкрепа за Украйна премина първият ден от 36-ата Среща на върха на НАТО в Анкара. Турската столица, която за първи път е домакин на подобен форум на Алианса, събра държавните и правителствените ръководители на страните членки на фона на засилено напрежение в сферата на сигурността и продължаващата война в Украйна.

Най-силният политически акцент в първия ден от срещата на върха беше разговорът между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и президента на САЩ Доналд Тръмп, който прикова вниманието на световните медии. Американският държавен глава беше официално посрещнат от Ердоган пред главния вход на Президентския комплекс „Бештепе“ с тържествена церемония, съчетаваща държавен протокол и символика от турската история.

След като двамата лидери заеха местата си на церемониалния площад, прозвучаха националните химни на Турция и САЩ. Почетната церемония включваше знамената на 16-те велики тюркски държави, чиито символи присъстват и в президентския герб на Република Турция. Сред тях са Великата хунска империя, Гьоктюркският каганат, Великата селджукска държава и Османската империя. В церемонията участваха още оркестърът „Мехтер“ – най-старият военен оркестър в света, военнослужещи, облечени като еничари, както и Почетната гвардейска рота, която Тръмп приветства. Поздрав към двамата президенти отправи и акробатичната група на турските военновъздушни сили „Тюрк Йълдъзларъ“ („Турските звезди“), която извърши демонстративен полет над президентския комплекс.

На церемонията присъстваха още турският външен министър Хакан Фидан и министърът на националната отбрана Яшар Гюлер. След официалното посрещане Ердоган и Тръмп проведоха среща, на която обсъдиха двустранните отношения между Турция и САЩ, войната в Украйна, кризата в Близкия изток и последните развития около Иран.

Снимка: Асошиейтед прес

По време на съвместните си изявления Ердоган подчерта, че присъствието на Тръмп на срещата на върха в Анкара придава допълнителна тежест на форума и е знак за значението на трансатлантическите отношения. Турският президент заяви още, че Анкара е готова да положи усилия за намаляване на напрежението в региона и за намиране на дипломатически решения на конфликтите.

От своя страна Тръмп определи Турция като ключов съюзник в НАТО и важен фактор за сигурността в региона. Той изрази готовност Вашингтон и Анкара да задълбочат сътрудничеството си както в сферата на отбраната, така и по регионалните кризи. Срещата между двамата лидери беше определена като една от най-очакваните в рамките на форума и зададе политическия тон на първия ден от срещата на върха.

Основен акцент в разговорите между съюзниците беше укрепването на отбранителния потенциал на НАТО чрез увеличаване на инвестициите в сигурността и ускорено развитие на военните способности. Лидерите обсъдиха и разширяването на производството в отбранителната индустрия, така че Алиансът да отговори по-бързо на нарастващите предизвикателства пред сигурността.

Сред водещите теми остана и продължаващата подкрепа за Украйна, като съюзниците потвърдиха ангажимента си да продължат военната, финансова и политическа помощ за Киев. Наред с това бяха обсъдени заплахите за евроатлантическата сигурност, необходимостта от по-тясна координация между съюзниците и укрепването на трансатлантическите отношения.

Паралелно със срещата на върха се проведе и Форумът на отбранителната индустрия, който за първи път е част от програмата на срещата на върха на НАТО. Представители на правителства, международни организации и водещи компании в сектора обсъдиха възможностите за съвместно производство, иновации и по-тясно сътрудничество в отбранителната индустрия.

Сред водещите теми остана и продължаващата подкрепа за Украйна, като съюзниците потвърдиха ангажимента си да продължат военната, финансова и политическа помощ за Киев. Наред с това бяха обсъдени заплахите за евроатлантическата сигурност, необходимостта от по-тясна координация между съюзниците и укрепването на трансатлантическите отношения.

Първият ден от форума премина при безпрецедентни мерки за сигурност в Анкара, където хиляди служители на реда охраняваха района около президентския комплекс „Бештепе“ и основните маршрути на официалните делегации. Работата на лидерите продължава и във втория ден на срещата, когато се очакват заключителните решения и приемането на общата декларация на форума.

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