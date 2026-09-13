Тръмп и Ердоган приковаха погледите към Анкара
Първият ден на срещата на върха на НАТО премина под знака на силната подкрепа за Украйна, по-големите инвестиции в отбраната и ключовите разговори меж...
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Първият ден на срещата на върха на НАТО премина под знака на силната подкрепа за Украйна, по-големите инвестиции в отбраната и ключовите разговори меж...
Списание "Тайм" излезе с интересна първа корица
Управляващите предложиха вчера първият ден от болничните да не се плаща
Премиерът призова да се спре потокът на бежанци Новият политически сезон започна днес с първия работен ден на парламента, но главен герой в него стан...