За първи път в Турция: НАТО открива нов формат

За първи път Форумът на отбранителната индустрия е включен в официалната програма на среща на върха на НАТО, а негов домакин е Турция.

Събитието поставя началото на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на Алианса в Анкара, където през следващите два дни ще се съберат лидерите на 32-те държави членки, хиляди дипломати, представители на отбранителната индустрия и журналисти от цял свят.

В рамките на деня в Президентския комплекс ще се проведат срещите на министрите на отбраната и външните работи на страните членки. В рамките на форума са предвидени дискусии, посветени на увеличаването на производствения капацитет на отбранителната индустрия и инвестициите в сектора. Очаква се изказвания да направят вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз, министърът на националната отбрана Яшар Гюлер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Основното заседание на лидерите ще се проведе на 8 юли в Президентския комплекс. Сред основните теми ще бъдат увеличаването на разходите за отбрана, бъдещето на подкрепата за Украйна, развитието на отбранителната индустрия и визията „НАТО 3.0“, която предвижда Европа да поеме по-голяма роля в конвенционалната отбрана.

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