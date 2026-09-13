Макрон събра погледите в Анкара. Не пропусна навика си
Той беше забелязан заедно със своя екип по сигурността
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Той беше забелязан заедно със своя екип по сигурността
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Студенти от Разград ще преминат с бягане и колоездене 64 километровото разстояние между Разград и Русе, за да отбележат 70 годишниния юбилей на РУ „...
Вашингтон. Много деца не могат да тичат толкова бързо, колкото са можели родителите им на младини, показва проучване сред 25 милиона деца между девет...