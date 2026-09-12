Боливия обяви извънредно положение
50 дни протести
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50 дни протести
„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
Празненствата след финала в Будапеща бяха съпроводени с безредици в Париж, Хавър, Ажан, Монпелие и Дижон
Нетърпението на опозицията тласка хората към ексцесии, каза лидерът на СДС
Сръбският президент обеща твърд отговор
Той се мести със семейството си в гръцката столица Атина
Наше семейство наблюдавало на камера как унищожават дома им
15 полицаи са ранени
Подкрепи призива на президента на САЩ към губернатора на Калифорния да се извини
Ето какво се случи
Какво обяви правителството
Протестът се охранява от полицията
Общо 389 души са били обвинени
Масови безредици в страната
Кралят е разговарял по телефона с премиера Киър Стармър и полицейски ръководители
Правителството работи с платформите на социалните медии, за да гарантира премахването на дезинформацията
Утре ще има среща между него, премиера Денков и вицепремиера Мария Габриел
Петима полицаи са пострадали, организаторът се разграничи от феновете
Продължават безредиците край Националния стадион
Убийството на Наел извади наяве язвите в полицията