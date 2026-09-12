Жирардели: Очаквам рекордна посещаемост в Банско
За втората кабина на ход е правителството, категоричен е 5-кратният световен шампион и можаритарен собственик на "Юлен"
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За втората кабина на ход е правителството, категоричен е 5-кратният световен шампион и можаритарен собственик на "Юлен"
Марио Мат и Марк Жирардели водят два отбора от по 15 любители
Легендата на ски спорта станал собственик на дружеството още през 2016-а година
Ски легендата се срещна с трима министри за Банско
Качествено обслужване и добра инфраструктура ще ви превърнат в №1, убеден е ски легендата Световната ски легенда Марк Жирардели ще съветва министъра...
Банско. Единственият 5-кратен носител на голямата Световна купа в ските Марк Жирардели бе от първите клиенти на "Кемпински хотел Гранд Арена" в Банско...
Банско. Важни напътствия в ските даде на наши малки таланти легендата и почетен гражданин на Банско Марк Жирардели. Той изнесе открит урок за децата н...
Банско. Над 70 финансисти от България, Полша, Словакия, Унгария, Белгия, Италия, Испания и Швейцария се отдадоха на любимия си спорт в Пирин над курор...