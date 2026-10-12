„Лукойл“ вдигна оборотите! България има дизел в излишък

Българската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ се справя изключително добре, увеличава преработката на нефт и произвежда значително повече дизелово гориво, отколкото е необходимо за вътрешния пазар. Няма основания за притеснения от недостиг, а доставките на суровина са договорени до началото на декември. Това заяви особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той коментира и новата договорка между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, която определи като добра стъпка за международния енергиен пазар.

Произвежда повече, отколкото България потребява

Евгени Симеонов представи конкретни данни за състоянието на бургаската рафинерия, които показват, че предприятието поддържа стабилна работа въпреки сложната международна обстановка.

„Предприятието се справя изключително добре, успяваме да повишаваме преработката“, заяви той и подчерта, че производствените мощности работят при задоволително натоварване.

По думите му България потребява между 5000 и 6000 тона дизел дневно, като месечните потребности достигат приблизително 180 000 - 190 000 тона. В същото време „Лукойл Нефтохим Бургас“ произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизелово гориво месечно. Рафинерията в момента работи на около 90% от капацитета си, а при пълно натоварване производството може да достигне 280 000 тона месечно.

Това означава, че при посочените обеми рафинерията произвежда между 50 000 и 80 000 тона повече от вътрешното потребление. „Тоест ние произвеждаме повече, отколкото изразходваме. Искам да разсея всякакви съмнения за криза - имаме дизел предостатъчно“, категоричен беше Симеонов.

Излишните количества се съхраняват в резервоари, но когато наличните складови мощности се запълнят, възниква необходимост от износ. Според особения управител това е естествена част от дейността на една рафинерия, която произвежда повече гориво, отколкото местният пазар може да потреби. Затова Симеонов определи забраната за износ на дизел от България като абсолютно погрешно решение.

Нито една отказана доставка на нефт

Още една важна новина е свързана със суровините за работата на предприятието. Симеонов съобщи, че до момента няма нито една отказана доставка на нефт за България. „Доставките са договорени до началото на декември“, подчерта той.

Особеният управител беше категоричен, че бургаската рафинерия не преработва руски петрол. Сред източниците на суровина са Казахстан, Азербайджан, Либия и други държави, което позволява на предприятието да продължава дейността си при действащите ограничения. Симеонов уточни, че от Казахстан се доставят два различни вида петрол. На директния въпрос на БНТ дали е възможно в рафинерията да влиза скрит руски петрол той отговори: „Абсолютно невъзможно“.

Симеонов подчерта колко важно е стриктното спазване на санкционните условия, договорени със Съединените щати. „Ако нарушим споразумението със САЩ и вкараме руски петрол в България за преработка, ще бъдем екстрадирани и съдени в Съединените щати“, заяви той. Особеният управител увери, че нито той, нито неговите колеги биха допуснали подобно нарушение.

По думите му това е недопустим сценарий за ръководството на предприятието. Основният приоритет остава осигуряването на стабилна работа и непрекъснати доставки за българския пазар.

„Лукойл“ очаква положителен финансов резултат и ще плаща данъци

Евгени Симеонов представи и благоприятни очаквания за финансовото състояние на дружествата от групата в България. „Всички компании към „Лукойл“ ще заплатим данъци. Всичко говори, че ще реализираме положителен резултат, на базата на който ние ще платим всички данъци“, посочи той.

Симеонов припомни, че през миналата година „Лукойл“ в България е отчел загуба от около 200 милиона евро. Той не посочи конкретен размер на очаквания положителен резултат за 2026 г., но обясни, че по-рано през годината цените на горивата са били задържани целенасочено и дружествата са продавали на загуба. Сега, по думите му, продажбите се извършват на пазарен принцип.

Това е важен сигнал за дейността на предприятията, които продължават да работят в условията на международни санкции, колебания на петролните пазари и повишени разходи.

Според Симеонов увеличаването на преработката и осигуряването на достатъчни количества горива създават условия за стабилна производствена дейност, а очакваният положителен резултат ще позволи на дружествата да изпълнят данъчните си задължения.

Какво следва от договорката между Тръмп и Путин

След положителните новини за българската рафинерия Евгени Симеонов коментира и обявеното споразумение между САЩ и Русия за доставки на руски дизел на американския и световния пазар.

Той определи договорката като добра стъпка, но призова към реализъм при оценката на непосредствения й ефект. „Многократно през последните години бяхме свидетели на гръмки обещания, големи сделки, които не се реализираха“, припомни особеният управител.

Симеонов обърна внимание, че количествата от порядъка на 500 000 тона, обсъждани във връзка с договорката, са съпоставими с дневното потребление на дизел в САЩ. Това означава, че дори подобни доставки да бъдат осъществени, те няма да решат незабавно проблемите на огромния американски пазар.

Според обявените от Вашингтон и Москва намерения Русия трябва да осигури над 300 000 тона дизел първоначално, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона през декември. Предвижда се възможност за последващо значително увеличаване на количествата.

За да улесни доставките, американското финансово министерство издаде специално разрешение за определени сделки с дизелово гориво от руски произход, което е валидно до 7 април 2027 г.

Това разрешение се отнася до руския дизел и не означава автоматично отпадане на отделните санкционни ограничения за българските дружества на „Лукойл“ или разрешение за преработка на руски суров петрол в Бургас.

Ще поевтинеят ли горивата

Евгени Симеонов обърна внимание на сериозното поскъпване на дизела в Съединените щати, където по думите му цената на галон на места достига 7-8 долара. „Те са под същия натиск, под който са както Европа, така и България“, обясни той.

Според особения управител сред основните причини за високите цени са двете войни, които оказват натиск върху международните енергийни пазари, както и политиките за преход към зелена енергия.

Възобновяването на част от руския износ може да даде известно облекчение на световния пазар, тъй като би увеличило наличните количества дизел. Реалният ефект върху цените обаче ще зависи от изпълнението на договорените доставки и цялостната обстановка на петролните пазари.

Продажбата на „Лукойл“

Симеонов коментира и появилите се информации за евентуална продажба на международните активи на „Лукойл“. Той уточни, че до българските дружества не е достигнал официален документ за подобна сделка.

„Може само да коментираме намерения“, посочи особеният управител, като направи ясно разграничение между публичните съобщения и действително оформените договорености.

Засега най-същественото за България остава състоянието на бургаската рафинерия. Според представените от Евгени Симеонов данни предприятието увеличава преработката, разполага със суровина по договорени доставки и осигурява повече дизел от необходимия за страната.

Симеонов засегна и бъдещите инвестиции, като посочи, че при запазване на сегашната зелена политика на ЕС рафинерията ще трябва да развива мощности за възобновяема енергия, необходими за производството на зелен водород.

На фона на международната несигурност стабилната работа на предприятието е важна положителна новина за българския енергиен пазар и за дейността на едно от най-големите индустриални предприятия в страната.