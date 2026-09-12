Извънредно решение за "Лукойл"
Взето е от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC
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Взето е от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC
Особеният управител на Лукойл-България коментира скока на цените на петрола
След провала с Gunvor руският петролен колос търси изход от санкционния натиск
Интензивният диалог, който имахме, даде своя резултат, каза вицепремиерът Христо Алексиев
Декларирам, че нямам никакво участие в нито една от фирмите в търга за изграждането на двата лота в магистрала "Хемус". Това заяви пред журналисти шеф...
София. Цената на най-масовите горива в страната са увеличени преди празниците. Бензин А-95 поскъпна с четири стотинки на литър, достигайки до 2,59 л...
Агенция „Митници" слагала бюрократични пречки пред рафинерията
Бургас. Агенция „Митници" потвърди нарушенията в данъчния склад на „Лукойл България", с което опроверга съобщението на компанията, че всички уреди са...
Бургас. Продължава проверката от страна на агенция "Митници" в данъчния склад на "Лукойл". Той включва Продуктопровод от Бургас" до базата на фирмата...
Премиерът имал "труден разговор" с Танов и Захариев
Хората на Ваньо Танов възмутени, че е върнат лиценза на „Лукойл България"