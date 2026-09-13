Градове и села повишават готовността си за реакция при пожари
НАДРБ изгражда противопожарни депа, предоставя оборудване и обучава местните общности с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК
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НАДРБ изгражда противопожарни депа, предоставя оборудване и обучава местните общности с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК
Залагаме необлагаем минимум за ниските доходи и освобождаване от данъци на младите семейства.
Удвои резултата, допринесе за Новото начало в Бургас
Акцията продъллжи през целия ден
Инвестиции и сигурност са лекът, а не поемането на 15 млрд. дълг на година
Вяра Тодева сменя освободения Цветелин Софрониев
30% от листата на двете партии са млади хора
ЧЕЗ влага 2 млн. лв. в реконструкция на електрическата мрежа в София област. Това стана ясно след срещата на ръководството на компанията с общински км...