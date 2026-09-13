Автомобилен гигант прескочи България! Нов завод на крачка от нас
Honda Motor обяви плановете си да инвестира около 20 милиона долара
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Honda Motor обяви плановете си да инвестира около 20 милиона долара
Части на Audi, Porsche и BMW ще се правят в Божурище
Разкриват още 300 нови работни места
Заслугата е на депутата Георги Георгиев от ГЕРБ
Десетки нови работни места
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на Здравко Линкин, председател на Съвета на директорите „Интерлинк Г...
Правят първа копка на модерното предприятие в Тракия икономическа зона
Шефът на VW Дийс се заиграва с Ердоган, обяви "Билд"
Новата мултибрандова фабрика на Škoda ще бъде в една от двете държави
Заводът ще произвежда проводници и електронни компоненти за пренос на данни за автомобили
Бразилската компания Marcopolo проверява възможностите за инвестиции в България. Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Карлос Роналдо Олив...
"Теклас България" е пример за преодоляването на икономическата изостаналост на Родопите и други слабо развити региони. Компанията, която произвежда ка...
Кърджали. Фирма за производство на каучукови изделия за автомобилната промишленост „Теклас България" в най - скоро време ще отвори третия си завод в...