Производството на медицинска апаратура у нас бележи 30% ръст
Данните съобщи най-големият български производител на медицинска апаратура
Следете всички новини, анализи и коментари за Медицинска Апаратура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данните съобщи най-големият български производител на медицинска апаратура
Общината реновира училища и строи забавачки, купи модерна медицинска апаратура
Модерното оборудване е осигурено по съвместен проект между болницата в Кърджали и тази в Комотини по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция - Бълг...
Медицинската апаратура е за над 15 хил. лв. и е чacт oт пpoгpaмaтa зa coциaлни инвecтиции „Eнepгия зa живoт“ нa ТЕЦ-а
„Общинския Дентален център VI вече разполага с нов апарат за лазерна дентална медицина. Лазерът е на стойност 95 хил. лв., осигурени от Столичния общ...