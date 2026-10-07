100-годишен гигант възроди наш град, съживи 7 села. Златни заплати

Преди десет години теренът на бившия ЗММ "Металик" край Пазарджик беше символ на изоставена индустрия – ръждясали халета, тишина и спомени за отминали времена. Днес на същото място работят над 1700 души, а германският гигант Kostal превърна зоната в един от най-модерните автомобилни заводи в България.

Това не е просто инвестиция. Това е индустриално съживяване – на Пазарджик, на икономиката му и на седем от околните села, които от години се бореха с обезлюдяване.

Как един германски колос избра Пазарджик

Kostal е основана през 1912 г. в Люденшайд, Германия – семейна компания, която за век се превръща в глобален лидер в електронни и мехатронни системи за автомобилната индустрия. Днес групата има над 46 локации в 21 държави и повече от 17 000 служители по света .

През 2017 г. Kostal избира Пазарджик за своя нов европейски завод – стратегическо решение, което съчетава логистика, кадри и индустриална традиция. Първият етап от проекта открива до 1200 работни места още при старта .

Днес предприятието е разширено, модернизирано и работи на пълен капацитет.

Какво произвежда заводът и за кого

Пазарджишкият завод е специализиран в високотехнологични компоненти за автомобили – подволанови модули, електронни блокове, електромеханични системи, части за кормилни механизми и елементи за безопасност.

Това са ключови компоненти, които се вграждат в автомобили от най-големите световни производители – част от глобалната мрежа на Kostal, която доставя към десетки автомобилни марки в Европа, Азия и Северна Америка (инференция на база глобалния профил на компанията).

Българската продукция е изцяло експортно ориентирана – заводът работи по международни поръчки и е част от веригата за доставки на европейския автомобилен сектор.

Промяната: Пазарджик стана технологичен център

Преди Kostal Пазарджик беше град с потенциал, но без голям индустриален двигател.

След 2017 г. ситуацията се променя:

Градът привлича нови кадри, модернизира инфраструктурата около индустриалната зона, а местният бизнес – от транспортни фирми до малки магазини – започва да расте.

Появяват се нови автобусни линии, частни превозвачи, ремонтират се пътища към зоната.

Пазарджик вече не е просто град между Пловдив и София – той е индустриален център със собствена тежест.

Седем села оживяват: Нови работници, нови доходи, нов живот

Най-осезаемият ефект е извън града. Селата Алеко Константиново, Главиница, Мало Конаре, Огняново, Добровница, Капитан Димитриево и Радилово преживяват истинско съживяване.

Хората от тези населени места работят в завода, пътуват ежедневно, поддържат местните магазини, ремонтират къщи, купуват автомобили.

Млади семейства, които преди са мислели да напуснат региона, остават – защото имат стабилна работа на 10–15 минути разстояние.

Това е типичният ефект на големите индустриални инвестиции: заводът не просто дава заплати, той създава движение, пазар, живот.

Колко печелят работниците

По данни от секторни анализи и пазарджишкия трудов пазар средните възнаграждения в завода са:

1100–1300 евро за монтажници и оператори

1500–1800 евро за техници и мехатронни специалисти

2000–2600 евро за инженери, специалисти по качество и автоматизация

Това са доходи, които надвишават средната заплата в област Пазарджик и променят икономическия профил на региона.

100-годишен гигант, който промени съдбата на един град

Kostal не просто построи завод. Той върна индустриалната увереност на Пазарджик, съживи седем села, създаде хиляди работни места и превърна региона в част от глобалната автомобилна карта.

Това е история за модерна индустрия, за нови възможности и за един град, който отново диша с ритъма на производство, технологии и бъдеще.