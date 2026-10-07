100-годишен гигант възроди наш град, съживи 7 села. Златни заплати

Преди десет години теренът на бившия ЗММ "Металик" край Пазарджик беше символ на изоставена индустрия – ръждясали халета, тишина и спомени за отминали времена. Днес на същото място работят над 1700 души, а германският гигант Kostal превърна зоната в един от най-модерните автомобилни заводи в България.
Това не е просто инвестиция. Това е индустриално съживяване – на Пазарджик, на икономиката му и на седем от околните села, които от години се бореха с обезлюдяване.
Как един германски колос избра Пазарджик
Kostal е основана през 1912 г. в Люденшайд, Германия – семейна компания, която за век се превръща в глобален лидер в електронни и мехатронни системи за автомобилната индустрия. Днес групата има над 46 локации в 21 държави и повече от 17 000 служители по света .
През 2017 г. Kostal избира Пазарджик за своя нов европейски завод – стратегическо решение, което съчетава логистика, кадри и индустриална традиция. Първият етап от проекта открива до 1200 работни места още при старта .
Днес предприятието е разширено, модернизирано и работи на пълен капацитет.
Какво произвежда заводът и за кого
Пазарджишкият завод е специализиран в високотехнологични компоненти за автомобили – подволанови модули, електронни блокове, електромеханични системи, части за кормилни механизми и елементи за безопасност.
Това са ключови компоненти, които се вграждат в автомобили от най-големите световни производители – част от глобалната мрежа на Kostal, която доставя към десетки автомобилни марки в Европа, Азия и Северна Америка (инференция на база глобалния профил на компанията).
Българската продукция е изцяло експортно ориентирана – заводът работи по международни поръчки и е част от веригата за доставки на европейския автомобилен сектор.
Промяната: Пазарджик стана технологичен център
Преди Kostal Пазарджик беше град с потенциал, но без голям индустриален двигател.
След 2017 г. ситуацията се променя:
Градът привлича нови кадри, модернизира инфраструктурата около индустриалната зона, а местният бизнес – от транспортни фирми до малки магазини – започва да расте.
Появяват се нови автобусни линии, частни превозвачи, ремонтират се пътища към зоната.
Пазарджик вече не е просто град между Пловдив и София – той е индустриален център със собствена тежест.
Седем села оживяват: Нови работници, нови доходи, нов живот
Най-осезаемият ефект е извън града. Селата Алеко Константиново, Главиница, Мало Конаре, Огняново, Добровница, Капитан Димитриево и Радилово преживяват истинско съживяване.
Хората от тези населени места работят в завода, пътуват ежедневно, поддържат местните магазини, ремонтират къщи, купуват автомобили.
Млади семейства, които преди са мислели да напуснат региона, остават – защото имат стабилна работа на 10–15 минути разстояние.
Това е типичният ефект на големите индустриални инвестиции: заводът не просто дава заплати, той създава движение, пазар, живот.
Колко печелят работниците
По данни от секторни анализи и пазарджишкия трудов пазар средните възнаграждения в завода са:
1100–1300 евро за монтажници и оператори
1500–1800 евро за техници и мехатронни специалисти
2000–2600 евро за инженери, специалисти по качество и автоматизация
Това са доходи, които надвишават средната заплата в област Пазарджик и променят икономическия профил на региона.
100-годишен гигант, който промени съдбата на един град
Kostal не просто построи завод. Той върна индустриалната увереност на Пазарджик, съживи седем села, създаде хиляди работни места и превърна региона в част от глобалната автомобилна карта.
Това е история за модерна индустрия, за нови възможности и за един град, който отново диша с ритъма на производство, технологии и бъдеще.