Учител от Главиница с награда от „Карнеги” Център в САЩ
Преподавателят Румянка Гълчанова от училище „Васил Левски” бе наградена заради иновативните методи на преподаване
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Преподавателят Румянка Гълчанова от училище „Васил Левски” бе наградена заради иновативните методи на преподаване
Трима претенденти ще се борят за кметския пост в силистренската община Главиница, където на 2 октомври ще се гласува за нов местен управник. Единств...
Избраният през октомври миналата година кмет на община Главиница Насуф Насуф остава без правомощия, заради влязла в сила осъдителна присъда, издаден...
Мобилна лаборатория за производство на синтетична дрога разкри полицията в Силистра. Малко след полунощ в понеделник органите на реда спипали трима...
Работник падна от скеле в силистренската община Главиница и получи тежка контузия, но животът му е вън от опасност.Инцидентът станал нае строеж в мес...
Мотористи от цялата страна се събраха в неделя в силистренската община Главиница за традиционния мотокрос, който се организира от кметството в крайдун...
Необходимите средства са отпуснати от ОП “Регионално развитие”
Фондът за бедствия не може да помогне с пари, защото разрушените къщи са без документи