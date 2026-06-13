Лоши новини! Откриха птичи грип в Мало Конаре
Следва умъртвяване на животните
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Следва умъртвяване на животните
Кандидатът за кмет на община Пазарджик Найден Шопов, петият от листата за съветници Николай Ангелов и общинският ръководител на ПП ГЕРБ – Пазарджик,...
Три багера вече са в наводненото село Мало Конаре и разширяват стария отводнителен канал. Това съобщи кореспондент на "Стандарт" от мястото, където пр...