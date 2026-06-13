ОББ пусна нова версия на звездното си приложение ОББ Мобайл
Има нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги
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Има нови функционалности и разширено покритие на съществуващи услуги
Тези хора са убити, защото някой е искал да се отърве от тяхното съществуване, заяви Иван Савов
Ако държавата създаде ясни правила и има нужната регулация ще се гарантиран по-голяма безопасност на хората
Нова мистерия се заплете около атентата срещу кандидата на републиканците за президент Доналд Тръмп. Както „Стандарт” съобщи, Тръмп бе прострелян в дя...
Медици се отзовали на спешно повикване в дома й
Странни неща с форма на пури се виждат на снимките
Първият вариант на коронавируса, който се предаде от прилепи на човек, е почти изчезнал
Документите не са напускали София
Разследващите в Сомалия разкриват нови факти около инцидента с пътническия самолет, който се приземи преди седмица с голяма дупка в корпуса след експл...
Случайно нападение е новата версия за убийството на 16-годишния Георги в Борисовата градина, посочват източници на bTV. И уточняват, че за това свидет...