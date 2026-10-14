България е домакин на годишната среща на европейските лизингови компании и сектора на потребителското кредитиране

България ще бъде център на дискусиите за развитието на лизинговата индустрия и сектора на потребителското кредитиране в Европа. За първи път страната ни е домакин на Leaseurope Annual Convention, едно от ключовите международни събития в тази сфера. Събитието ще се проведе на 15 и 16 октомври 2026 г. в София и ще събере водещи експерти, мениджъри и представители на националните лизингови асоциации, които ще обсъдят актуалните тенденции, регулаторните промени, цифровата трансформация, устойчивото развитие и бъдещето на финансовите услуги в Европа. В началото на конвенцията д-р Асле Тойе, норвежки политолог, експерт по международни отношения, автор и обществен коментатор, ще очертае основните тенденции в развитието на европейската икономика, геополитическата среда, индустриалната политика, зеления преход, конкуренцията, инвестициите и потребителското поведение.

„Организацията на събитие от подобен ранг е оценка за развитието на българския лизингов пазар и за все по-високия международен авторитет, който има Българската асоциация за лизинг. В рамките на тези два дни София и България ще бъдат във фокуса на прожекторите, а дискусиите и панелите, които ще проведем, ще бъдат важни за развитието на европейския лизингов пазар и за сектора на потребителското кредитиране. За мен като съпредседател на Българската асоциация за лизинг (БАЛ), за целия екип на асоциацията и за компаниите, опериращи на българския пазар, е специална привилегия да съдействаме за организацията на това ключово за сектора събитие и да създадем най-добрата среда, в която всички участници, гости и партньори да представят своите позиции“, споделя Атанас Ботев, съпредседател на УС на БАЛ и изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, част от KBC Group в България.

Атанас Ботев ще бъде част от първия панел на събитието, в който заедно с други водещи експерти от Европа ще дискутира възможностите на индустрията да развие своя потенциал и да повиши доверието сред корпорациите, малкия и средния бизнес и потребителите, за да насърчи инвестициите и да обезпечи устойчив преход, който не разчита на перфектни условия, а създава предпоставки за растеж на пазара в динамичната икономическа и политическа среда, в която живеем.

Leaseurope Annual Convention 2026 ще продължи със серия от панели и дискусии в рамките на двудневната програма, в които ще бъдат засегнати теми, свързани с регулацията и развитието на регулаторната рамка, автомобилния пазар, зеления преход и др. С пълната програма на събитието можете да се запознаете тук.

ОББ Интерлийз е част от KBC Group в България – най-голямата банково-застрахователна група в страната. Дружеството е водеща лизингова компания на българския пазар и търсен и уважаван партньор за финансиране на леки и лекотоварни автомобили, производствено оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника – както за широк спектър от отрасли на бизнеса, така и в публичния сектор. През изминалата година ОББ Интерлийз отбеляза 30 години от своето създаване, а в началото на октомври 2026 г. лизинговият портфейл на дружеството надхвърли 1 млрд. евро.