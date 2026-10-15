Срива ли се пазарът на имоти? Известен брокер каза новината

Спадът в продажбата на недвижими имоти е нормален и се очакваше още преди две години. Това заяви в студиото на „Марица Подкаст“ Мария Денчева, управител на агенция „МДК България“. Според нея в период на охлаждане на пазара, ако си продавач трябва да задържиш имотите си, тъй като тези спадове продължават обикновено около няколко месеца. Ако си купувач обаче и имаш нужда от жилище, няма смисъл на чакаш.

Данните от Имотния регистър за третото тримесечие (юли – септември 2026 г.) показват значително свиване на пазара: Регистрирани са 45 312 продажби, което е спад от 22.1% спрямо същия период на предходната година. За Пловдив са отчетени 3 354 сделки, което е 24% надолу.

Заради масовото говорене за срив на пазара хората постепенно започнаха да губят доверие в строителството, категорична е Мария Денчева. В това обаче няма логика, тъй като през последните десетилетия нито един имот не е поевтинял. Въпреки отлива на купувачи, срив в цените няма. Напротив, отчита се годишен ръст от около 15.5% в цените на жилищата за страната.

„Пукането на имотния балон го чакам от 30 години, но това едва ли някога ще се случи, просто в момента пазарът се нормализира“, убедена е брокерката.