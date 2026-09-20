Кардиолози ядат тези храни всеки ден. Каква е причината

Четирима водещи кардиолози разкриват пред Verywell Health кои храни присъстват редовно в менюто им и защо ги препоръчват за поддържане на здравословно кръвно налягане.

Сьомгата е първият ключов избор, посочен от д-р Джефри Ландър. Тя е изключително богата на омега-3 мастни киселини, които укрепват сърдечно-съдовата система и спомагат за умереното понижаване на кръвното налягане. Освен това сьомгата осигурява висококачествен протеин, витамин D и витамини от група B.

Руколата е предпочитана от д-р Джоузеф Диабс заради високото си съдържание на естествени нитрати. В организма те се превръщат в азотен оксид, който отпуска и разширява кръвоносните съдове, подобрява кръвопотока и подпомага контрола на налягането. Благодарение на естествено пикантния си вкус, руколата няма нужда от тежки дресинги или прекомерно осоляване. Д-р Диабс я препоръчва в комбинация с печено цвекло, малко козе или фета сирене, зехтин и лимонов сок, като по желание могат да се добавят домати, авокадо или орехи. За тези, които не харесват рукола, той посочва спанака като отлична алтернатива – суров в салата или леко сотиран със зехтин и чесън.

Цвеклото е следващият фаворит, препоръчван от д-р Смадар Корт. Благодарение на богатия си състав от нитрати, фибри, фолат, калий и антиоксиданти, то се грижи за здравето на съдовете и цялото сърце. Спазвайки принципите на средиземноморската диета, той го добавя нарязано към листни салати с козе сирене и зехтин или го сервира печено като гарнитура към риба. Вкусна вариация е салатата от цвекло с орехи, магданоз и балсамов оцет.

Къдравото зеле (кейл) е изборът на д-р Кристофър Лий. Подобно на руколата и цвеклото, кейлът изобилства от нитрати, подпомагащи съдовото здраве, и съдържа фибри, които подобряват храносмилането. Д-р Лий го предпочита просто нарязан в пресни салати – бърз и лесен начин за включване на ценни хранителни вещества в ежедневното си хранене.