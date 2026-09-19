Защо трябва да внимаваме със смокините

Свикнали сме да смятаме смокините за плодове, но те всъщност са класически пример за обърнато съцветие (наричано сиконум). Така че всъщност ядем цветове, скрити в мека обвивка, а малките хрупкави семки вътре в нея са същинските миниатюрни плодчета. С какво са полезни те?

Смокинята е отличен източник на фибри, антиоксиданти и други ценни вещества. В оптимална форма тя е много сладка и това не е случайно, така че, ако следите захарта си, не трябва да прекалявате. В шест сушени смокини например има 24 грама захар! Добрата новина е, че като всеки плод тя има и високо съдържание на фибри, поради което усвояването на захарта се забавя.

В две средно големи смокини – около 17 г – има 2 г фибри. Фибрите са задължителна част от всяка диета, защото намаляват риска от рак на дебелото черво и диабет. Получавате с тях и няколко основни минерала, а те са важни за здравето на костите, кръвното и метаболизма. Докато две смокини няма да покрият дневната дажба от минерали и витамини, те все пак осигуряват скромни количества мед, манган, желязо, витамин К, магнезий и калций. Имат и каротеноиди и полифеноли – ценни противовъзпалителни вещества. Смокините подкрепят сърцето, като според някои изследвания помагат за намаляване на високото кръвно.

Смокините са естествен пребиотик и хранят полезните бактерии в червата. Здравият микробиом намалява възпалителните процеси в тялото и засилва имунната му защита. Те са също страхотно натурално лекарство при лениви черва – толкова гарантирано ги мобилизират, че не е добре да прекалявате с тях. Те са особено добри за хора със синдром на раздразнените черва със запек. Изследване сред 150 души с такива проблеми показва, че включването на смокини в хранителния режим способства за намаляване на подуването на корема и болките в червата.

Смокините са много сладки, но могат да помогнат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар. В малко проучване хора с диабет тип 1, които ежедневно пият чай от смокинови листа, са успели да намалят нивото на кръвната захар. През месеца, в който са пили чая, те са се нуждаели от около 12% по-малко инсулин. Полза има и за хората с диабет тип 2, които често изпитват здравословни усложнения.

Източник: pirinsko.com