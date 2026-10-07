Кръвната захар стана новата мания. Но трябва ли здравите хора да я следят?

Да броим крачките вече не е достатъчно. След пулса, съня и кислорода в кръвта дойде ред и на новата мания-кръвната захар.

Все повече хора без диабет носят непрекъснати глюкозни монитори на ръката си и следят в реално време как реагира организмът им след банан, паста, парче торта или дори тренировка.

Но според експерти, цитирани от BBC Future, при здрав човек скокът на кръвната захар след хранене често е напълно нормална физиологична реакция, а не сигнал, че нещо се обърква.

Когато ядем въглехидрати и захари, те се разграждат до глюкоза, която навлиза в кръвта. Панкреасът отделя инсулин, който помага на глюкозата да премине в клетките и да бъде използвана като енергия. При здрав човек нивото обичайно достига пик около час след хранене и след това постепенно се връща към изходното в рамките на следващите часове.

Точно тук обаче wellness индустрията вижда проблем.

В социалните мрежи все по-често се разпространява идеята, че всеки глюкозен пик трябва да бъде „изгладен“, защото иначе може да доведе до умора, проблеми с настроението, акне, хормонални нарушения и бъдещи заболявания.

Специалистите са значително по-предпазливи.

„Най-голямото погрешно схващане е, че всеки скок на глюкозата е вреден“, обяснява пред BBC доц. Ейдриън Браун от University College London. Краткото повишение след хранене при човек с нормален метаболизъм обичайно не е повод за тревога.

Съвсем различен е случаят, когато кръвната захар остава висока продължително време. Това може да бъде сигнал, че организмът вече не регулира глюкозата нормално и да е свързано с инсулинова резистентност, предиабет или диабет тип 2.

Непрекъснатите глюкозни монитори, известни като CGM, първоначално са разработени за хора с диабет. Малък сензор, поставен върху ръката или корема, измерва глюкозата в течността между клетките и изпраща данните към телефон почти в реално време.

За диабетиците технологията има ясно доказана полза — позволява опасно високите или ниските стойности да бъдат откривани бързо и улеснява решенията за хранене, движение и лечение.

При хората без диабет картината е друга.

Преглед на наличните проучвания не намира последователни висококачествени доказателства, че носенето на CGM подобрява здравето на хора без диабет. Изследване при недиабетици показва например, че стойностите им са били в здравословен диапазон през около 96% от времето.

Има и друг риск — числата могат да подведат.

Сензорът не измерва директно глюкозата в кръвта, а в интерстициалната течност под кожата, така че резултатите може леко да изостават от реалните промени в кръвта. Освен това нормални храни като плодове могат временно да вдигнат стойностите, без това да означава, че човек трябва да ги изключи от менюто си.

Някои специалисти предупреждават и за психологическия ефект. Постоянното наблюдение на графики и „пикове“ може да превърне нормалното хранене в повод за тревожност и да доведе до ненужно ограничаване на полезни храни.

Кога все пак има смисъл

Експертите не изключват напълно употребата на тези устройства извън диабета. Изследва се дали те биха могли да бъдат полезни при хора с висок риск от диабет тип 2 или предиабет, но засега са нужни повече данни.

А ако човек иска да разбере дали действително е изложен на риск от диабет, специалистите продължават да препоръчват стандартните лабораторни изследвания на кръвна захар и HbA1c, а не самодиагностика чрез приложение на телефона.

Изводът е по-прост от всички графики:

ако сте здрави, кръвната ви захар има право да се покачи след хранене. Това не означава автоматично, че организмът ви е в беда.