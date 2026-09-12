Неочакван гост в родопско село. Хиляди му се радват /ВИДЕО и СНИМКИ/
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Организаторите на турнира искат 10 милиона деца в цяла Европа да бъдат активни
Ще го кръстят малките му приятели Стара Загора. Още един нов обитател зарадва стопаните на старозагорския зоопарк в началото на Новата година. Сле...
Варна. Данъчни от сектор „Регистрация" в НАП Варна дадоха екзотично име на осиновеното от тях носато мече, като го кръстиха Реджина НАПА. Те се включ...