Получавате писмо, че бързо трябва да платите глоба? Не бързайте да плащате!
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Звездата прие глобата, но поиска същата строгост и към хората, които ограбват държавата
Софтуерът за новите фишове е разработен вътрешно от компанията
През тази седмица са наложени и 168 глоби с фиш на стойност 20 лева
Анета Савова коментира и ефективността на мерките срещу мръсния въздух в София
Вече има решение на Пазарджишкия районен съд
Известният психиатър обжалва глобата
Ето коя е печелившата комбинация
Мистерията се разиграва в Неапол
Служителите на ЦГМ започват да глобяват за неправилно паркиране
Вече всичко ще става само с един фиш
Наградният фонд отиде за благотворителност
Ще отърве фиш за превишена скорост
Нови поправки в Закона за движение по пътищата
Красимир Любомиров остава за постоянно в ареста, а шефът на сектор „Джебчийски кражби” в СДВР Николай Стоименов излиза на свобода
Задържаният заместник-началник на 3 РУП в София е бил шеф на сектора за джебчийски кражби
Ангел имал среща, човекът закъснявал и тогава късметлията решил да пусне тото 45-годишен софиянец се превърна за броени минути в най-желания ерген на...
Еколозите от община град Добрич ще налагат глоба по фиш на неправилно паркиралите автомобили по улиците и кварталите в града, съобщи кметът Йордан Йор...
Шофьор и възпитателка спечелиха 444 162 хиляди Груйчеви ще помогнат на дъщеря си, заминават и на екскурзия 26 години играеш тото, с едни и същи чис...
Фиш на стойност 1100 лева е съставен на водач, преминал през февруари миналата година покрай стационарна камера край Шумен със 192 км/ч, а ограничение...