Тайните на дълголетието: този уикенд в София

Най-новото издание на фермерските пазари на Lidl ще се проведе този уикенд по време на Фестивала на дълголетието „Forever Young“, посветен на науката за дълголетие и осъзнатия живот. На 11 и 12 октомври в София Тех Парк 15 български производители ще представят своята продукция.

Посетителите на фестивала ще могат да открият разнообразие от родни плодове и зеленчуци – батат, хинап и тиква от Илияна Илиева, домати, пипер, краставици, ябълки и сливи от Мариана Каримова от рилското село Крайници, както и мед и пчелни продукти от „Къща на пчелите“ на Стефка Малчева (с. Равадиново) и от Ралица Петкова (Благоевград).

Здравословни продукти и хранителни добавки също ще намерят място на пазара. „Плевеловъд“ ще представи продукти със зеолит, лайка, невен и коприва, а „Протей“ - български пробиотик за здрава микрофлора.

Любителите на качествените млечни и месни продукти ще могат да закупят автентично българско сирене, кашкавал, биволско и овче кисело мляко от фермите „Багри“ и „Радела“, както и телешко „Блек Ангъс“ от „Горско ранчо“.

Вино от мелнишкия район на Бисер Кьосев, ядки от Петър Ганчев, хляб от фурната на село Дрен, както и сладка, лютеница и сироп с български плодове и зеленчуци на „Том консерв“ ще са сред акцентите на пазара.

Сред занаятчиите, които ще участват, са „Грънчар“ - малка фирма за традиционна българска керамика, както и „Арт Ковачев“ 91, които произвеждат дървени кухненски прибори и посуда в Банско.

И този път на фермерския пазар малки и големи ще могат да се запознаят с процесите на производство и да научат повече за качествата на автентичните български продукти, на специално организираната мини работилница.

Освен интересни продукти от различните региони на България по време на фестивала на специалната Lidl сцена посетителите ще могат да чуят лекции на водещи специалисти по пренатално и детско развитие, които ще говорят за връзката между храненето и пълноценния начин на живот. Достъпът е свободен, с представяне на карта Multisport.

За Фестивал на дълголетието “Forever Young”

Фестивал на Дълголетието е водещо събитие на Балканите, посветено на превенцията, науките за дълголетие и осъзнатия живот.

Сред основните теми тази година са микробиом, ментално здраве, менопауза, физическа сила, пренатално и детско здраве.

Сред лекторите намират място световни и родни експерти, които ще разкажат повече за тайните на здравословния живот и хранене, а пълна информация и билети ще откриете тук: https://longevityfest.net/

