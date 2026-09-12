Фермерските пазари на Lidl тръгват в София
Веригата разширява инициативата си с две нови локации
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Веригата разширява инициативата си с две нови локации
Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативата
Най-новото издание на фермерските пазари на Lidl ще се проведе този уикенд по време на Фестивала на дълголетието „Forever Young“, посветен на науката...
От април до октомври предстоят девет пазара в София и пет – на морето
Земеделците онемяха
Кирил Вътев даде обяснение и за затворените фермерски пазари
Спазването на наложените тежки ограничителни противоепидемични мерки са единственият доказан начин да се удължи периода
Войводи пазаруват кашкавал по 13 лв. и сладка от селата за 6 Все повече хора търсят да сложат на трапезата чисти от нитрати храни. Затова и фермерски...
„Нашите планове са фермерските пазари да се превърнат в традиция. През последните години обособихме зони за български производители на пазарите на Рим...